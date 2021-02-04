По зимникам началась доставка грузов на производственные объекты

Месторождения являются ключевыми в перспективном проекте «Восток Ойл», среди расположенных в Туруханском и Таймырском муниципальных районах. В этом году на промплощадки по зимникам планируется завезти около 300 тыс. тонн различных грузов. В грузоперевозках будут задействованы более 400 единиц техники. В номенклатуре грузов - промышленное оборудование, горюче-смазочные материалы, железобетонные изделия и строительные материалы.

Как сообщает департамент информации и рекламы ПАО «НК «Роснефть», для реализации программы завоза «РН-Ванкора» построено девять основных зимних автомобильных дорог и 14 ледовых переправ общей протяженностью 800 км. На одном из самых сложных участков зимников, на месторождениях Ванкорского кластера Восточно-Таркосалинское месторождение – Пурпе протяженностью 70 км, строители компании «РН-Транспорт» преодолели 21 водоём и возвели две ледовые переправы. На строительстве автодороги было задействовано 23 единицы дорожной техники, 26 единиц специального оборудования и около 100 специалистов. Новая зимняя дорога сократит затраты на транспортное обслуживание магистрального нефтепровода «Ванкор-Пурпе».

Для повышения безопасности движения на зимнике установлены дорожные знаки и ориентирующие вехи со светоотражающими элементами. На сложных участках для оказания помощи водителям будут круглосуточно дежурить гусеничные бульдозеры для поддержания дорожного полотна в нормативном состоянии.

Все зимники, проложенные нефтяниками, а также ледовая переправа через Енисей в Игарке выполняют социальную функцию - ими пользуются местные жители и коренное население тундры для снабжения заполярных территорий всем необходимым.