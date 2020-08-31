Победа за нами

Победу городу принёс современный путеводитель «Норильск. Таймыр», который участвовал в номинации «Брендированная полиграфия». В 2019 году Музей Норильска совместно с издательством PressPass создали по заказу администрации города этот гид-справочник по самым укромным и диким уголкам Таймыра. Путеводитель будет полезен не только путешественникам, но и тем, кто хотел бы раскрыть тайну Таймыра. Издание выпущено как на русском, так и на английском языках.

Награждение победителей состоится 29 августа в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ.

В нашей стране развитие туризма шагает огромными шагами, доказательство тому - количество заявок, которые поступили на конкурс.

Приобрести путеводитель можно не только в музее нашего города, но и в интернет-магазинах – OZON, «Лабиринт» и других.