«Норникель» наградил лучших студентов России в финале конкурса «Твой ход»

Чтобы попасть в число 1 000 лучших, участники прошли несколько стадий отбора. На первом этапе ребята предлагали свои идеи для решения социально-экономических задач крупных российских компаний. Затем в полуфинале участвовали в деловых играх. Финалисты из 76 регионов России встретились в парке науки и искусства «Сириус», чтобы спроектировать университет будущего и побороться за денежные гранты.

В ходе конкурсных испытаний финала участники были поделены на 125 команд и решали мегавызовы восьми факультетов: карьеры, науки, особых возможностей, безопасности, устойчивого развития, путешествий, образования будущего, а также отношений и психологического здоровья. А оценивали их итоговые проекты представители российских вузов, топ-менеджеры крупных компаний и эксперты государственных образовательных структур.

«Это молодые ребята, которые понимают, чего хотят, и планируют не только профессиональный рост, но и думают над тем, в каких городах они хотят жить, как будет устроен мир, в который они завтра придут. Я думаю, это очень жизнеспособная модель, полезная как для самих студентов, так и для их окружения, — отметила старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова. — Нам удалось сформулировать комментарии к студенческим проектам, и надеюсь, они были полезными. А мне как члену жюри было любопытно послушать, какая система приоритетов у студентов: про будущую работу, про интерес, про мотивацию, про то, что они готовы делать, а что не готовы. И как все это можно объединить».

Как партнер конкурса «Норникель» начал взаимодействовать с участниками еще на старте проекта, когда пригласил студентов решить кейс, связанный с реновацией города Норильска и повышением привлекательности территории для жителей других регионов. Тема заинтересовала многих студентов.

«Тематика регионов Арктики, их сложности, моногородов и другие проблемы для меня очень важны, — признался один из финалистов конкурса «Твой ход» Данила Иванов из Санкт-Петербурга. — В рамках задания конкурса я предложил сделать в Норильске кластер, где люди смогут в хороших условиях жить, заниматься бизнесом, наукой и, соответственно, развивать регион».

Студентка из Новосибирска Екатерина Шаповаленко рассказала: «Я учусь на градостроителя, поэтому мне было очень интересно поработать именно с этим регионом. Там уникальные климатические условия и совершенно уникальный город. Было интересно получить такой опыт хотя бы в рамках кейса. Я считаю, у меня получилось классно».

В финале эти проекты ребята уже не защищали, но доработку идей с первого этапа студенты продолжили: они понимают, что для них это реальный шанс реализовать свои амбиции и получить новые знания. Презентуют студенческие проекты они в Норильске на площадке Агентства развития Норильска и в городской администрации.

На церемонии награждения 200 лауреатов получили по 1 млн руб., которые можно потратить на оплату обучения, развитие стартапа или улучшение жилищных условий. Топ-50 победителей в дополнение к главному призу выиграли 2,5 млн руб. на развитие своего университета, а еще 10 обладателей лучшего рейтинга отправятся за счет «Норникеля» на плато Путорана.

«Когда мы спросили студентов, что нужно добавить в конкурс в следующем году, они назвали не развлечения, а образование, — сказал первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко. — Они просят добавить образовательных программ, стажировок, возможности командной работы и взаимодействия с работодателями. Меня это очень радует».