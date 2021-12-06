Почта России предлагает жителям края 30-процентную скидку на подписку

Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении Почты России, а также при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов у почтальонов.

Напомним, каталог Почты России насчитывает более 5 900 изданий. Среди них — общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы. На сайте почты в разделе «Онлайн подписка» нужное издание можно найти как по названию, так и по индексу, для удобства поиска они упорядочены по категориям, темам и популярности. Клиент выбирает удобный для себя способ получения подписных изданий: в домашний почтовый ящик, в абонементный ящик или у оператора в почтовом отделении.

Можно оформить подписку для себя или подарить её на Новый год своим родственникам и знакомым. Кроме того, благотворительная программа Почты России «Дерево добра» позволяет подарить подписку детскому дому, школе-интернату или дому престарелых. Принять участие в акции могут и юридические лица — организации и компании.