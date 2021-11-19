Почта России запускает новогодний конкурс писем для болельщиков национальной сборной по футболу

В преддверии Нового года сборная России и официальный партнёр команды Почта России объявляют о начале очередного конкурса «Письмо сборной». Это возможность для болельщиков передать слова поддержки игрокам или рассказать интересную историю из своей жизни, связанную с футболом.

Авторы лучших посланий получат призы: мячи и футболки с автографами сборной. Победителей определит жюри, в состав которого войдут лучшие футболисты и легенды российского футбола.

Отправить письмо можно тремя способами:

- почтовым отправлением до востребования по адресу: 115172, Москва, ул. Народная, 9, в строке получателя необходимо указать «Конкурс «Почта сборной»;

- по e-mail: pochtasbornoy@rfs.ru;

- через форму на сайте pochta.rfs.ru

Конкурс будет проходить до 10 января. Жюри будет выбирать трёх победителей каждый понедельник с 22 ноября по 10 января включительно.

– Новый год — самый добрый и народный праздник в нашей стране. Игроки сборной хотят порадовать болельщиков и исполнить их желания. Ждём ваших сообщений со своими историями и пожеланиями. Авторов самых интересных писем мы наградим мячами и футболками с автографами сборной, — отметил главный тренер национальной сборной России Валерий Карпин.

Подробности о конкурсе можно узнать на сайте pochta.rfs.ru