Почти 1,3 миллиарда рублей в следующем году направят на ремонт и реконструкцию муниципальных объектов

В ходе рассмотрения проекта бюджета Норильска на ближайшие три года норильские парламентарии на заседании комиссии по городскому хозяйству обсудили программу «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры».

Объём финансирования программы на 2022 год составит около 1 млрд 262,6 млн рублей, в том числе ~357,3 млн рублей направят на капитальный и текущий ремонты, восстановление систем вентиляции и асфальтировку территорий, прилегающих к объектам общего и дошкольного образования. Аналогичные работы выполнят на объектах культуры и искусства (~244,8 млн рублей), физкультуры и спорта (~188,3 млн рублей), муниципальных объектах недвижимости (~144,8 млн рублей).

Кроме того, около 38 млн рублей предусмотрено на проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах социальной и коммунальной инфраструктур. Более 130,6 млн рублей — на приведение муниципальных объектов к соответствию современным требованиям пожарной безопасности. Порядка 40,9 млн рублей — на оформление Норильска и его районов к праздничным датам и мероприятиям.

Предложенные параметры финансирования члены комиссии по городскому хозяйству согласовали, рекомендовав утвердить их при рассмотрении проекта бюджета территории на очередной сессии городского Совета.