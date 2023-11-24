Почти 3,5 миллиарда рублей в следующем году направят на сферу ЖКХ

Так, около 640,5 млн рублей направят на ремонт и окраску фасадов 16 многоквартирных домов (МКД); почти 475,5 млн рублей – на ремонт кровель 27 МКД; 240,5 млн рублей – на ремонт систем тепло- и водоснабжения в 7 МКД; более 109 млн рублей – на выполнение работ по установке систем автоматизации в 38 тепловых пунктах 21 МКД; 35 млн рублей – на замену междуэтажных, цокольных и чердачных деревянных перекрытий в 5 МКД; 612 млн рублей – на сохранение устойчивости 30 МКД (ремонт фундаментов); 25,5 млн рублей – на проектные работы.

Ещё свыше 409 млн рублей выделят на ремонт 323 муниципальных квартир. Помимо этого, на мероприятия в сфере энергоэффективности и развития энергетики запланировано более 8,2 млн рублей; на ремонт, модернизацию и/или строительство объектов ЖКХ – более 912,5 млн рублей; порядка 2 млн рублей – на поддержание консервации выселенных объектов; 3 млн рублей – на разработку и актуализацию схем тепло- и водоснабжения и водоотведения; более 60 млн рублей – на взносы на капитальный ремонт за жилые помещения муниципальной собственности.

«Ежегодно мы направляем из бюджета на сферу ЖКХ значительный объём средств, поскольку понимаем, что собственники самостоятельно не смогут ремонтировать общедомовое имущество. Выполняемые работы помогают нам сохранять в технически исправном состоянии достаточно ветхий жилфонд Норильска. Надеюсь, все запланированные на следующий год работы будут выполнены, особое внимание прошу уделить исполнению подрядчиком обязательства относительно переходящих с этого года объектов», – отметил председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству Роман Сербин.

Предложенный проект муниципальной программы «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности» был согласован на заседании комиссии. Члены комиссии также утвердили сводный титульный список на проведение капремонта в норильских МКД в 2024 году.