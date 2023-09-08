Почти 4 млрд рублей в этом году направлено на реализацию программы в сфере ЖКХ

В частности, ремонт фасадов домов на ул. Севастопольской, 1, 2, и Ленинском пр., 10, 12, будет продлён до 2024 года: подрядчик не смог вовремя приступить к работам из-за позднего получения разрешения от службы по охране объектов культурного наследия Красноярского края (все указанные дома относятся к объектам культурного наследия). Таким образом, в 2023 году будет выполнен лишь первый этап работ, в 2024 году объекты будут полностью завершены. Отметим, что ремонт фасадов будет проводиться по всему периметру здания, не только с уличной стороны. Первый этап работ по указанным зданиям со сроком выполнения в 2023 году обойдётся бюджету в 106,5 млн рублей. По аналогичной причине из программы на этот год пришлось исключить ремонт фасада дома на Ленинском пр., 7 ,(около 58 млн рублей).

В то же время по четырём объектам (ул. Богдана Хмельницкого, 23, ул. Комсомольская, 38, ул. Мира, 2, и ул. Строительная, 8) в связи с уточнением объёмов работ финансирование будет увеличено – на 20,8 млн рублей. По ремонту фасадов домов на ул. Богдана Хмельницкого, 27, ул. Енисейской, 5, ул. Игарской, 6 и 12, после уточнения объёмов работ финансирование, напротив, будет уменьшено – на 23,8 млн рублей.

Из-за нехватки персонала у подрядной организации исключается из программы ремонта фасадов дом на ул. Нансена, 94, с объёмом финансирования почти 36 млн рублей. Также выбывает дом на ул. 50 лет Октября, 2. Высвободившиеся средства в размере 106 млн рублей будут перенаправлены на первоочередные расходы. При этом в программу включается ремонт фасада дома на ул. Федоровского, 1, на сумму 18,2 млн рублей – этот объект необходимо отремонтировать в связи с комплексным подходом к благоустройству: здание находится возле строящегося Ледового дворца в Талнахе.

Планы по ремонту крыш также будут скорректированы: исключаются из планов на 2023 год объекты культурного наследия на Ленинском пр., 3 и 7, (около 43 млн рублей) – из-за длительной процедуры прохождения экспертизы. По девяти объектам после уточнения объёмов работ бюджетное финансирование будет увеличено почти на 56 млн рублей. По пяти объектам, наоборот, снизится после уточнения объёмов работ – примерно на 24 млн рублей.

На сумму порядка 54,5 млн рублей увеличатся расходы на ремонт систем тепловодоснабжения; почти на 10 млн дороже обойдётся установка пластинчатых теплообменников; на 50 млн рублей больше выделят на работы по установке систем автоматизации тепловых пунктов (дополнительно включены в программу 17 многоквартирных домов в Кайеркане); ещё 23 млн рублей дополнительно направят на замену междуэтажных, цокольных, чердачных деревянных перекрытий в домах на ул. Богдана Хмельницкого, 15, ул. Кирова, 17, и Ленинском пр., 12.

Около 30 млн рублей направят на сохранение устойчивости дома на Ленинском пр., 47. На 20,5 млн рублей больше потратят на ремонт муниципальных квартир – в связи с уточнением объёмов работ и включением дополнительных двух жилых помещений. Более 90 млн рублей дополнительно выделят на ремонт объектов коллекторного хозяйства и внутриквартальные трубопроводы.

Таким образом, общий объём финансирования муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» уменьшается на ~63,7 млн рублей и после корректировки составит почти 4 млрд рублей.

Представленные изменения программы члены депутатской комиссии согласовали, рекомендовав учесть новый объём финансирования при корректировке бюджета территории на ближайшей сессии.