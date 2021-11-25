Почти 670 миллионов рублей в следующем году направят на мероприятия в области благоустройства и экологии Норильска

В ходе заседания депутатской комиссии по городскому хозяйству народные избранники обсудили проекты муниципальных программ «Благоустройство территории» и «Экология и охрана окружающей среды» на 2022 год.

Так, на реализацию мероприятий в сфере благоустройства будет выделено ~333,6 млн рублей. Эти средства пойдут на содержание объектов, обустройство территорий общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения. В частности, в следующем году установят пять детских площадок (четыре — в Центральном районе и одну в Талнахе), обустроят два общественных пространства — в Центральном районе и Кайеркане, а также смотровую площадку в Талнахе. Кроме того, запланирован ремонт площади Памяти героев и облагораживание территории городского кладбища.

На обеспечение безопасности дорожного движения предусмотрено ~1,4 млн рублей. Деньги пойдут на установку дорожных знаков и ограждающих конструкций, исключающих сквозное движение автотранспорта через дворы.

Что касается экологии, то в 2022 году общий объём финансирования программы «Экология и охрана окружающей среды» (она реализуется с лета текущего года) составит ~334,7 млн рублей. В том числе ~183,9 млн рублей направят на уборку территорий, прилегающих к селитебным зонам районов, ликвидацию несанкционированных свалок, вывоз и хранение самовольно установленных киосков, павильонов, контейнеров, снос самовольных строений, а также на содержание существующих площадок накопления ТКО и создание и оборудование 20 новых. Около 91,9 млн рублей запланировано на озеленение территорий площадью 175,5 м², почти 22,3 млн рублей — на мероприятия в сфере обращения с безнадзорными животными.

Рассмотрев представленные проекты муниципальных программ, члены комиссии по городскому хозяйству их согласовали, рекомендовав депутатскому корпусу утвердить предлагаемые объёмы финансирования в бюджете территории на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов на очередной сессии городского Совета.