Почти миллиард рублей в следующем году направят на мероприятия в области экологии и охраны окружающей среды
Почти миллиард рублей в следующем году направят на мероприятия в области экологии и охраны окружающей среды
Объём финансирования одноимённой муниципальной программы составит около 903 млн рублей. Проект был рассмотрен на заседании депутатской комиссии по городскому хозяйству.
В частности, в 2024 году планируется реализовать следующие мероприятия в сфере экологии и охраны окружающей среды:
– уборка около 400 тысяч кв. м территорий, прилегающих к селитебной зоне;
– ликвидация более 94 тысяч кв. м несанкционированных свалок;
– вывоз и хранение самовольно возведённых объектов движимого имущества (киоски, павильоны, контейнеры и пр.);
– организация и оборудование четырёх площадок накопления ТКО;
– содержание 95 площадок накопления ТКО;
– озеленение почти 40 тысяч кв. м общественных территорий во всех районах Норильска;
– организация обращения с животными без владельцев.
Представленный проект программы был согласован депутатами в ходе заседания комиссии, указанный объём финансирования рекомендовано учесть при рассмотрении бюджета территории на 2024-2026 годы.