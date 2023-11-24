Почти миллиард рублей в следующем году направят на мероприятия в области экологии и охраны окружающей среды

В частности, в 2024 году планируется реализовать следующие мероприятия в сфере экологии и охраны окружающей среды:

– уборка около 400 тысяч кв. м территорий, прилегающих к селитебной зоне;

– ликвидация более 94 тысяч кв. м несанкционированных свалок;

– вывоз и хранение самовольно возведённых объектов движимого имущества (киоски, павильоны, контейнеры и пр.);

– организация и оборудование четырёх площадок накопления ТКО;

– содержание 95 площадок накопления ТКО;

– озеленение почти 40 тысяч кв. м общественных территорий во всех районах Норильска;

– организация обращения с животными без владельцев.

Представленный проект программы был согласован депутатами в ходе заседания комиссии, указанный объём финансирования рекомендовано учесть при рассмотрении бюджета территории на 2024-2026 годы.