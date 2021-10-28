Почти на 48 миллионов рублей в текущем году снизятся затраты местного бюджета на проведение ремонта МКД

Уменьшение общего объёма финансирования связано с экономией в результате конкурсных процедур и по итогам проверки сметной стоимости, несостоявшимися конкурсами по отбору подрядных организаций, а также с уточнением объёмов работ по некоторым объектам.

При этом по отдельным направлениям затраты, наоборот, будут увеличены. Так, на 4,7 млн рублей увеличилась стоимость ремонта фасадов домов по Ленинскому пр-ту, 42, ул. Первомайской, 7, ул. Горняков, 11, ул. Таймырской, 28, ул. Лауреатов, 73, ул. Школьной, 3а.

В то же время, после уточнения сметной стоимости и объёмов работ, почти на 10 млн рублей меньше потратили на капремонт фасадов МКД по ул. Б. Хмельницкого, 17, ул. Талнахской, 66, ул. Ленинградской, 1, и ул. Таймырской, 7.

Работы на 15 объектах по замене междуэтажных, цокольных и чердачных деревянных перекрытий на общую сумму 20,6 млн рублей из программы будут исключены - конкурсы по отбору подрядных организаций признаны несостоявшимися. По той же причине не будут выполнены работы по восстановлению аварийных участков наружных стен 14 жилых домов на общую сумму свыше 19,5 млн рублей.

Не состоялись также и конкурсы на проведение замены систем теплоснабжения и водоснабжения в домах по адресам: ул. Красноярская, 1, и ул. Набережная Урванцева, 5. Средства в размере чуть более 4 млн рублей, предусмотренные на эти цели, тоже будут исключены из программы.

«Проанализировав ситуацию с ремонтами жилых домов, считаю, что проблема несостоявшихся конкурсов не только в нехватке подрядных организаций на территории. При общении с руководителями управляющих компаний неоднократно поднимался вопрос о низкой стоимости отдельных видов работ. Это ведёт к ещё одной проблеме - выигравшие конкурсы подрядчики не всегда качественно выполняют работы, а то и не выполняют вовсе. И эта вынужденная экономия бюджетных средств никого не радует - дома-то в итоге не ремонтируются должным образом. Необходимо тщательно изучить рынок при планировании работ на следующие годы и предусматривать объективно необходимые объёмы средств», - обратился к коллегам из администрации города председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству Роман Сербин.

По итогам проведённых конкурсов, а также в связи с уточнением сметной стоимости и фактически выполненными объёмами работ более чем на 3 млн рублей снижается финансирование ремонта металлических и мягких кровель по адресам: ул. Комсомольская, 43а, 47а, пр. Котульского, 13, ул. Полярная, 11, ул. Дзержинского, 5, ул. Дудинская, 21, ул. Бауманская, 6, ул. Первопроходцев, 4, ул. Рудная, 35.

При этом по тем же причинам на 9,9 млн рублей увеличивается стоимость капремонта крыш по ул. Ленинградской, 9, 9а, ул. Орджоникидзе, 10, Ленинскому пр-ту, 44а, ул. Дудинской, 11, ул. Первомайской, 17. Кроме того, на 10,7 млн рублей снизится финансирование проектных работ по разным видам ремонтов. Причины - перерасчёт сметной стоимости, экономия в результате проведённых конкурсных процедур, несостоявшиеся конкурсы.

В целом по итогам корректировки сводного титульного списка на проведение капитального ремонта МКД сумма запланированных затрат из местного бюджета снизится на 47,8 млн рублей и составит 847,2 млн рублей.

Предложенную корректировку члены комиссии по городскому хозяйству утвердили, отметив, что в связи с подписанными соглашениями по социально-экономическому развитию Норильска до 2035 года объём средств, выделяемых на капитальный ремонт жилых домов, в будущие годы будет значительно выше, значит, необходимо пересмотреть существующие подходы, которые по тем или иным причинам перестали быть эффективными.