Почтовые отделения Красноярского края изменят график работы в связи с Днём России

12 июня станет выходным днём для всех почтовых отделений Красноярского края.

В предпраздничный день почтовые отделения всех классов закроются на час раньше.

13 июня почтовые отделения будут работать по обычному графику.

14 июня отделения Почты России будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для некоторых сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы. Пенсии и пособия в праздничные дни будут доставляться по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства.