Под Хатангой обнаружено более 50 туш погибших северных оленей

Специалист, государственный инспектор отдела государственного контроля и надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания краевого министерства экологии и рационального природопользования, обнаружил туши недалеко от села Хатанга, вниз по течению реки вдоль правого берега. Об увиденном он сразу сообщил в дежурную часть.

Во время осмотра места происшествия правоохранители насчитали 56 погибших особей оленя, на двух тушах видны следы огнестрельных ранений. Основную часть погибших животных составляют телята, которые при переправе через водное препятствие ослабли и захлебнулись.

Осмотр туш проходил в присутствии врача ветеринарной станции села Хатанга, а также охотоведов.

В настоящий момент проводится комплекс мер по установлению лиц, причастных к незаконной охоте.

По данному факту дознавателями Таймырского ОМВД России в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота с причинением крупного ущерба». Согласно статье, браконьеру грозит лишение свободы сроком до двух лет. Ведётся дознание.