Под министерским надзором

На месте генеральный директор организации «Байкал-2000» и ответственные за ликвидацию последствий возгорания лица познакомили краевого чиновника с оперативной обстановкой на полигоне.

К моменту визита на промотвале активно велась работа по устранению критической ситуации. На территории работала тяжелая техника, площади и очаги задымления проливались водой пожарными и при помощи проложенного трубопровода. Очаги загорания и тления выявляются при помощи тепловизоров, контроль за качеством атмосферы осуществляется передвижными лабораториями контрольно-аналитического управления Заполярного филиала «Норникеля». Значительную помощь в ликвидации также оказывает НТЭК, обеспечивая ликвидаторов водой.

По словам ответственного за работы на полигоне, заместителя главы Норильска по району Талнах Михаила Шевченко, к сегодняшнему дню очаги открытого горения на территории промотвала удалось локализировать. Скрытые места определяются тепловизорами, поверхность вскрывается тяжелой техникой, проливается водой и засыпается грунтом. Проводится постоянная рекультивация территории, однако при взаимодействии с водой места с сохраняющимися в результате тления остаточными процессами начинают выделять пар, который поднимается на поверхность. В случае изменения направления ветра, неприятные запахи ощущаются в жилом массиве.

В ближайшее время ликвидаторы планируют на новом участке при помощи тяжелой техники продолжить вскрытие проблемных мест и при необходимости переносить сюда стволы проливки. С помощью газоанализаторов также будет проверяться наличие превышений предельной концентрации вредных газов, свидетельствующих о скрытом тлении, что тоже станет сигналом к действиям в этом районе.

По словам представителя государственного экологического надзора Юлии Гуменюк, в министерстве рассчитывали на то, что работы по ликвидации загорания свалки в Норильске будут прекращены в течение февраля. Однако по объективным причинам на полное устранение критической ситуации потребуется ещё некоторое время, по словам ответственных лиц в Талнахе, — как минимум ещё 21 день.

- Во всей этой ситуации внимания заслуживает тот факт, что при малейшем изменении ветра в Талнахе, на горячую линию министерства начинаются сыпаться звонки с требованиями принять меры, - прокомментировала положение дел Юлия Гуменюк. - Притом, что работа ведётся, информации о качестве воздуха, превышении ПДК в Талнахе недостаточно. Если на территории промотвала всё в порядке и работы ведутся в плановом режиме с перспективой ближайшего устранения, следует об этом подробно информировать жителей. Ну и, конечно, прилагать все силы для окончательного разрешения проблемы.