Под многоквартирным домом на ул. Бауманской, 30, провели термостабилизацию грунта
Под многоквартирным домом на ул. Бауманской, 30, провели термостабилизацию грунта
Под домом была установлена система вертикального естественного охлаждения.
Напомним, что работы по термостабилизации грунтов в городе выполняются в рамках комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года. В этом году на данный вид работ в городе из федерального, краевого и муниципального бюджетов, а также внебюджетных источников направлено 316 млн рублей.
«Система термостабилизации – это технологический трубопровод, который закольцован к наружному конденсаторному блоку и погружен на глубину 12-18 метров под домом под разными углами веерным способом. Охлаждение грунтов происходит за счёт изменения состояния хладагента, который переходит из газообразной фазы в жидкую и наоборот. В результате происходит теплообмен грунтов основания с отрицательными температурами окружающей среды. Такая непрерывная циркуляция обеспечивает подмораживание грунта», – пояснил Иван Глухов, начальник норильского строительно-монтажного участка «Фундаментстройаркос».
Технология термостабилизации позволяет сохранить грунт под сваями дома в мерзлом состоянии на 30 и более лет, обеспечивая его несущую способность. Работы нацелены на решение проблемы растепления грунтов под домами, которая приводит к деформации несущих конструкций.
«Проблема растепления грунта под многоквартирными домами Норильска достаточно серьёзная. В 2019 году за счёт госпрограммы «Реформирование и модернизация ЖКХ» мы провели первые мероприятия по термостабилизации на двух домах в Талнахе. Технология показала свою высокую эффективность. Безусловно, этот позитивный опыт для сохранения устойчивости домов мы будем тиражировать и далее», - сообщил Александр Ананьев, министр промышленности, энергетики и ЖКХ края.
Завершают установку систем температурной стабилизации также и под домами на ул. Космонавтов, 35а и 41.
В этом году также разрабатывается проектно-сметная документация для термостабилизации грунта ещё для четырех домов Норильска.