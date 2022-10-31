Под многоквартирным домом на ул. Бауманской, 30, провели термостабилизацию грунта

Напомним, что работы по термостабилизации грунтов в городе выполняются в рамках комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года. В этом году на данный вид работ в городе из федерального, краевого и муниципального бюджетов, а также внебюджетных источников направлено 316 млн рублей.

«Система термостабилизации – это технологический трубопровод, который закольцован к наружному конденсаторному блоку и погружен на глубину 12-18 метров под домом под разными углами веерным способом. Охлаждение грунтов происходит за счёт изменения состояния хладагента, который переходит из газообразной фазы в жидкую и наоборот. В результате происходит теплообмен грунтов основания с отрицательными температурами окружающей среды. Такая непрерывная циркуляция обеспечивает подмораживание грунта», – пояснил Иван Глухов, начальник норильского строительно-монтажного участка «Фундаментстройаркос».

Технология термостабилизации позволяет сохранить грунт под сваями дома в мерзлом состоянии на 30 и более лет, обеспечивая его несущую способность. Работы нацелены на решение проблемы растепления грунтов под домами, которая приводит к деформации несущих конструкций.

«Проблема растепления грунта под многоквартирными домами Норильска достаточно серьёзная. В 2019 году за счёт госпрограммы «Реформирование и модернизация ЖКХ» мы провели первые мероприятия по термостабилизации на двух домах в Талнахе. Технология показала свою высокую эффективность. Безусловно, этот позитивный опыт для сохранения устойчивости домов мы будем тиражировать и далее», - сообщил Александр Ананьев, министр промышленности, энергетики и ЖКХ края.

Завершают установку систем температурной стабилизации также и под домами на ул. Космонавтов, 35а и 41.

В этом году также разрабатывается проектно-сметная документация для термостабилизации грунта ещё для четырех домов Норильска.