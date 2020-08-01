Под общим знаменем. Боевые братства Норильска объединились

Сила в единстве



Новоиспечённой организации всего несколько недель. Даже с названием ещё до конца не определились, есть пока рабочее — «Норильское воинское братство». В его состав вошли несколько местных объединений и представительств краевых и федеральных военных обществ. В их числе: «Боевое братство», «Пограничное братство», «Десантники России» и многие другие. Идея встать под одни знамёна давно витала в воздухе, и первыми выступить единым фронтом решили ветераны боевых действий и пограничники. Об этом «Заполярной Правде» рассказал Валерий Шабурин, председатель Норильского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», председатель Норильского городского Совета ветеранов войны и труда:

– Всё началось с того, что мы очень сдружились с местной общественной организацией «Пограничное братство», начали проводить совместные мероприятия. И поняли, насколько это была удачная идея. Посовещались и решили, что станет ещё лучше, если мы будем все вместе: не только бывшие афганцы и пограничники, но и десантники, моряки, морская пехота — в общем, те, кто имеет отношение к армии и флоту. При этом мы планируем объединить и срочников, и кадровых офицеров–контрактников. Это позволит нам намного лучше организовывать самые разные мероприятия — от городских праздников до каких–то совместных проектов. Например, теперь можно сделать более ярким и красочным празднование того же Дня десантника или Дня пограничных войск. Мы уже сейчас готовим совместный проект — снимаем фильм, это очень интересная задумка.

На самом деле, раньше, когда подобные организации действовали по отдельности, скоординировать их работу было сложно. Например, на городских праздниках, как правило, ветераны, десантники и пограничники самостоятельно организовывали интерактивные площадки с показательными выступлениями или демонстрацией военного оружия и снаряжения. И делалось это, конечно, на уровне, но часто возникали проблемы по мелочам — то не хватало людей, то экспонатов...

– Теперь, объединив силы, служивые люди Норильска обладают куда большими возможностями и ресурсами, — делится Дмитрий Губарев, заместитель председателя местной общественной организации «Пограничное братство». — Идея объединиться у нас зрела года два. Чтобы был централизованный штаб, и любые мероприятия мы готовили совместно. Чтобы не получалось так, как было в позапрошлом году на День города, когда Союз ветеранов и пограничники, объединившись, организовали свою локацию в одной части города, а другая общественная организация установила свой стенд в другом его конце, хотя тема одна и та же. И люди спрашивали: «Почему вы не вместе? Задумка хорошая, но пока от одной точки до другой дойдёшь, устанешь, особенно если с маленькими детьми. А локации, и правда, интересные, интерактивные, с выставкой оружия, с которым можно сфотографироваться, или с инсталляциями времён Второй мировой войны, где и антураж соответствующий, и форму примерить можно.

Сейчас объединение всех родов войск на стадии формирования. Пока у новой организации нет своего председателя, а возможно, и не будет. На данный момент все вопросы решает совет «Норильского воинского братства», в состав которого входят представители от каждой из объединившихся организаций.

Камера. Мотор!

Первой ласточкой в совместной работе стали съёмки фильма о морской пехоте и десантниках. Изначально планировалось сделать небольшой патриотический ролик ко Дню ВМФ и Дню десантника, но в процессе съёмок идея «выросла» до двухсерийного экшен–боевика.

– Задумка у нас такая: некие люди — назовём их «Бармалеями» — проще говоря, террористы, решили захватить аэропорт и перекрыть водную артерию, отрезав некий северный город «Н» от остального мира. А, соответственно, пограничники, отряд морской пехоты и десантники в ходе спецоперации ликвидируют бандитов и спасают заложников. Съёмки мы проводили около моста через Норилку и на территории старой воинской части. Изначально вообще планировали устроить из этого целое шоу для горожан. Например, высадку морской пехоты на захваченный берег хотели отснять на противоположном берегу озера Долгого, там и красиво, и зелено, и работать интересно, а норильчане могли бы наблюдать за действом с пляжа. Получилось бы довольно зрелищно: там и штурмовой отряд в полной экипировке, и лодки, и дымовые шашки, и пиротехника, и стрельба. В общем, было на что посмотреть, но, увы, в связи с пандемией пришлось отказаться от этой идеи. Запрет на массовые мероприятия ещё в силе, — вздыхает Дмитрий Губарев.

Кстати, чтобы не пугать горожан взрывами, стрельбой и вооружёнными до зубов людьми, все съёмки представители «Воинского братства» согласовали и с администрацией города, и с силовыми структурами, отметил Иван Герасимов, и. о. руководителя ВООМП «Тайфун» в г. Норильске и руководитель проекта фильма о воинском братстве:

– Это оказалось, пожалуй, самым простым этапом. Мы рассказали, какие локации будем использовать, предоставили все необходимые документы и сертификаты на реквизит. У нас нет боевого оружия, это либо «реплики», либо оружие, которое стреляет только холостыми, оно абсолютно безопасно. Но выглядит очень реалистично — и пламя из дула, и гильзы вылетают, и отдача почти как у боевого. Добавьте к этому пиротехнику, антураж и массовку — и получится очень здорово. Была только одна загвоздка. Мы на Норилке хотели снимать, на берегу возле старого парохода, — по картинке великолепно, но, увы, не смогли договориться с владельцем соседней турбазы, он решил, что мы всех отдыхающих перепугаем. Пришлось прямо на ходу менять планы, но мы быстро сориентировались.

Куда сложнее было организовать людей. Проблема в том, что все работают, многие посменно, и когда одни могут — другие трудятся. В результате приняли решение снимать по вечерам и блоками. Одна группа приезжала на съёмочную площадку, другая, отснявшись, уезжала.

Съёмки длились в течение двух недель. Работали на износ с восьми часов вечера до двух ночи. В процессе было задействовано около полусотни добровольных актеров. Операторскую работу и монтаж взяла на себя телекомпания «Северный город». Ну а режиссёрами и идейными вдохновителями выступили ветеран афганской войны Валерий Шабурин и ветеран–пограничник Дмитрий Губарев. Впрочем, и остальные участники процесса приложили руку к сценарию. Каждый из штурмовых отрядов разрабатывал свою «боёвку» и тактику. А поскольку среди наших актёров немало участников боевых действий, всё, что делают в кадре штурмовые группы, соответствует реальным боевым тактикам.

– Все боевые сцены на 100% реалистичны, — подтверждает Дмитрий Губарев. — Потому что многие участники — ветераны, прошедшие горячие точки. Есть и те, кто сравнительно недавно получил боевой опыт. И такое содружество поколений было даже интересно. Мы, «старая гвардия», начали забывать какие–то тактические моменты, но, с другой стороны, тоже поделились своими старыми приёмами, которые очень действенны и в настоящее время, но молодёжь о них даже не слышала. В общем, и кино сняли, и матчасть подтянули. Да и массу удовольствия получили.

Картину решили разбить на две части: первую уже можно посмотреть в социальных сетях и на сайте телекомпании «Северный город», она о службе пограничников и морской пехоты, а вторая выйдет 3 августа — там речь идёт о морпехах и «голубых беретах».