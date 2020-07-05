Под одной крышей. Новый ремонтно-механический цех "Норильскникельремонта"

Цех появится в структуре «Норильсктрансремонта» и войдёт в состав «Норильскникельремонта». Он объединит персонал, работающий на механотехнологическом оборудовании, занимающийся изготовлением запчастей для дорожно–строительной, карьерной, бульдозерной техники и промышленного оборудования. На станках, которыми оснастят цех, профессиональные станочники будут производить всё необходимое для дальнейших ремонтов — от болтов, гаек и шайб до зубчатых колёс и валов различной конфигурации.

Важные детали

Централизованное изготовление деталей позволит усилить контроль за их качеством. Определённые удобства получат и заказчики. Цех сможет обеспечить своей продукцией практически все предприятия «Норильскникельремонта» и Заполярного филиала.

Основу технической базы ремонтно–механического цеха составят токарные, фрезерные, зубофрезерные, шлифовальные, сверлильные станки. Будет и кузнечно–прессовое оборудование, установки для закалки деталей токами высокой частоты, электропечи для объёмной закалки. В цехе планируется создать и гальваническое отделение, кстати, единственное в Норильске.

В этом отделении будут восстанавливать изношенные детали путём хромирования. Процесс несложный, но эффективный. Детали после механической обработки погрузят в специальные ванны и, используя электролит, покроют тонкой плёнкой из твёрдого хрома. Такая «одёжка» защитит от быстрого износа и восстановит заводскую геометрию деталей. Толщина хромовой плёнки будет зависеть от степени изношенности.

– «Норильсктрансремонту», в основном, приходится восстанавливать цилиндрические поверхности штоков гидроцилиндров и валов производственного оборудования и дорожно–строительной техники, — рассказывает Ильшат Идиятшин. — В новом цехе мы сможем изготовить такие детали из привезённого проката. По сути, прокат — это болванка, из которой будет сделана та или иная запчасть.

Ремонтно–механический цех разместится в производственном здании, расположенном в районе Нулевого пикета. Площадь предприятия составит 1 900 кв. метров. Сейчас в помещениях ведутся масштабные ремонтные работы. Работники подрядной организации «СтройАрт» меняют кровлю. К работам приступили в июне, закончить должны к октябрю. После начнутся внутренние работы — монтаж систем тепловодоснабжения и освещения, полная замена приточно–вытяжной вентиляции, отделка помещений и прокладка коммуникаций.

– Работы ведутся практически с нуля, — говорит Ильшат Идиятшин. — Добавлю, что приточно–вытяжную вентиляцию предстоит монтировать с учётом мощностей, необходимых для нормальной работы на станках. Её установкой займутся как специалисты «Норильскникельремонта», так и подрядчики. Когда эти работы будут выполнены, мы перейдём к перебазировке, установке и запуску технологического оборудования. Завершающий этап создания ремонтно–механического цеха — приёмка и ввод в эксплуатацию, оценка результативности и качества выполненной работы.

Именно последнему у нас уделяется повышенное внимание. Я как руководитель проекта ежедневно после селекторной планёрки выезжаю на объект и проверяю работу подрядчика, выясняю, какие работы в настоящий момент ведутся, какие проблемы возникают.

Широкие возможности

Сейчас всё идёт в соответствии с планом. Если так будет и дальше, то уже во втором–третьем кварталах следующего года строительство цеха завершится, и мы будем ждать его приёмки. Мы уже просчитали штатную потребность в работниках и предполагаем, что в структуре РМЦ будут трудиться порядка 60 станочников.

Для ознакомления заказчиков с производственными возможностями нового цеха специалисты «Норильсктрансремонта» подготовят презентацию.

Проект перспективный, поскольку пока есть производство, машины и агрегаты, которые помогают человеку, всегда будет потребность в качественных запчастях, изготовленных высококвалифицированными специалистами с применением современных технологий.