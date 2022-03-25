Под одной крышей

Сейчас продолжается капремонт здания, начавшийся в августе прошлого года. Как рассказал представитель подрядчика, Алексей Митяков, главный инженер фирмы «Тектон», здание старое, в процессе демонтажа вскрывались дефекты строительства:

– К тому же итоговые дизайнерские решения нам показались не очень удачными, и мы вынесли этот вопрос на обсуждение с фондом реновации и главой Норильска Дмитрием Карасевым. Было решено доработать проект — монтировать новые двери, потолки типа «Армстронг» и так далее. Прошлый год потратили на доработку, пересмотр смет, закупку материалов. В декабре мы провели встречу со всеми учреждениями, которые сюда въедут после ремонта, утверждали новые проектные и дизайнерские решения, получили итоговое согласование от фонда и подтвердили бюджет.

Сегодня, по оценке Алексея Митякова, работы по отделке завершены на 80% (кроме первого этажа, где устраняются небольшие замечания), по отоплению — на 95%, по водоснабжению и канализации — на 50%. Параллельно меняется электрика, с ней возникла заминка в связи с закупкой конкретных материалов. Здесь появятся все необходимые для деятельности социальных служб помещения, например, кухня, процедурная и другие.

В мае планируется приступить к ремонту фасада. Закончить весь комплекс работ должны к августу.

– Материалы, в том числе отделочные, в основном в наличии, хотя есть сложности с доставкой некоторых из них, но город и фонд помогают, так что объект сдадим в срок, — отметил представитель подрядчика.

В свою очередь представитель КЦСОНа рассказала, что расположение социальных служб в центре города будет более удобным для получателей помощи:

– Здесь рядом остановка — удобно добираться на транспорте. Плюс по соседству управление социальной защиты населения (ул. Советская, 14), куда мы порой направляем наших подопечных. Сейчас, конечно, людям не очень удобно: мы работаем на ул. Маслова, 4, только специалисты срочного отделения принимают в Центре семьи «Норильский» на ул. Мира. Многие жалуются, что далеко ездить в Талнах. Если бы не фасадные работы, мы были бы готовы въехать сюда уже в июне, когда завершится внутренняя отделка. Конечно, все мы возлагаем на это помещение большие надежды, знаю, что у центра «Виктория» большой перечень нового оборудования закупается специально для него.

Она добавила, что КЦСОН будет занимать первый этаж помещения, где откроет свои отделения — социально–реабилитационное, надомной службы и срочной социальной помощи. Будет вестись прокат реабилитационного оборудования. Также будут проходить культурные и спортивные мероприятия для подопечных (в новом помещении предусмотрен спортзал площадью 34 м2).

Стоит добавить, что этот капремонт проходит в рамках комплексного плана развития Норильска. Прибывший в город с официальным визитом вице–спикер Законодательного собрания края Дмитрий Свиридов на днях осмотрел несколько объектов, участвующих в плане, в том числе помещение на ул. Богдана Хмельницкого, 20, демонтируемый дом на ул. Богдана Хмельницкого, 14, и недавно открытое новое пожарное депо в Оганере. Напомним, более 306 миллионов рублей на строительство депо выделил «Норникель». 120 миллионов из этой суммы потратили на покупку техники и оборудования, в частности 50–метровой пожарной автолестницы Л–50 и автоцистерн тяжёлого класса, адаптированных для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. Они будут доставлены в период летней навигации. Увиденным вице–спикер остался доволен:

– Мне искренне приятно, что работа ведётся хорошими темпами, и в городе появится важный социальный центр. Отрадно видеть и современнейший центр пожарной безопасности — образец высокого уровня оснащения и обеспеченности, этим можно гордиться. Вскоре поступит и новая техника, которая обеспечит доступ практически ко всем этажам зданий города. Мы также рады, что руководство МЧС России уделяет особое внимание этому объекту, ведь в связи с развитием Арктики Норильск находится в зоне особого контроля, где от России ждут ощутимых результатов в развитии промышленности, научного кластера и организации комфортной жизни на территории.

Дмитрий Свиридов добавил, что сегодня участники четырёхстороннего соглашения пристально следят за ситуацией, чтобы всё же воплотить в жизнь весь объём комплексного плана:

– Ситуация меняется, это касается заключения новых контрактов, работы по действующим, конъюнктуры цен. Но мы намерены выполнить все включённые в план мероприятия. На совещании у главы Норильска мы обсуждали, что федерация, край, город и «Норникель» должны в ближайшее время задуматься, как корректировать своё финансовое участие в случае возникновения нештатных ситуаций. Приниматься такие изменения будут с участием всех партнёров.

По его словам, есть несколько путей решения возможных проблем: сохранить наполнение программы, нарастив финансирование, либо оставить объём финансирования на прежнем уровне, сделав приоритетом реализацию объектов ближайшей перспективы.

– Пока преждевременно говорить, каким путём пойдём в том или ином случае, ситуация меняется динамично. Но поводов полагать, что что–то не получится, нет, — заключил вице–спикер Заксобрания. — Главное, что у края есть запас прочности. Мы понимаем, что реализация плана — это поддержка краевого и российского бизнеса, в частности его строительной и смежных отраслей. Отмечу, кстати, что край будет оказывать содействие нашим системообразующим предприятиям, чтобы уровень производства был стабилен, сохранялись рабочие места, а люди получали зарплату.