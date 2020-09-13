Под постоянным контролем

В режиме видеоконференцсвязи участники совещания подвели итоги в сфере промбезопасности и производственного травматизма за первое полугодие 2020 года, отчитались о выполнении поручений, полученных на предыдущих встречах.

«Несмотря на нестабильную эпидемиологическую обстановку в регионе и меры, ограничивающие коммуникации с персоналом на производстве, Заполярный филиал в полном объёме реализовал все задачи в области промышленной безопасности и охраны труда», — отметил по итогам совещания Сергей Шиленко, директор департамента промышленной безопасности и охраны труда ЗФ.

Он сообщил, что Заполярный филиал готовится к проведению сертификации по стандартам безопасности ISO 45001. Уже в октябре ожидается приезд специалистов французской инспекционно–сертификационной компании «Бюро Веритас».

«Продолжается работа над дальнейшим развитием и тиражированием автоматизированной системы КУБ (контроль управления безопасности). Сегодня занимаемся функционалом и адаптацией системы к требованиям Заполярного филиала», — сообщил Сергей Шиленко.

Отдельно на заседании комитета обсудили тему аварии на ТЭЦ–3. В этой связи директор департамента промышленных активов головного офиса Андрей Скоков выступил с докладом о разработке и внедрении системы мониторинга и контроля состояния зданий, сооружений, фундаментов и грунтов.