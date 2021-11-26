Подари себе статью

Кругом шпионы

Одна из категорий товаров, за которые чаще всего и попадают под следствие неразборчивые покупатели, — это устройства скрытой аудио– или видеозаписи, замаскированные под другие предметы. Такие вещи считаются спецсредствами для негласного получения информации. И подобные изделия в интернете предлагаются в большом ассортименте: камера в форме брелока от автомобильной сигнализации, флешка с диктофоном, декоративная подвеска с системой видеонаблюдения и т. п.

Чего ждать в случае, если вы попались с такой покупкой? Самый гуманный вариант — приобретение у вас конфискуют, а вы заплатите штраф. Его сумма зависит от обстоятельств покупки и качества шпионской техники, обычно штраф составляет от 1,5 до 10 тысяч рублей. Отдельно стоит сказать о перепродаже таких девайсов гражданами через интернет. Вот один из последних случаев. Мужчина нашёл у себя в закромах старенькую ручку–камеру, купленную ещё до появления закона, и решив, раз она была приобретена до запрета на такие гаджеты, можно смело её продать всего за тысячу рублей. В результате его оштрафовали на 50 тысяч рублей за попытку сбыта спецсредств. Бывало, подобные перепродажи заканчивались реальными сроками, если у продавца находили целый арсенал гаджетов с запретными свойствами.

Норильчане тоже частенько в силу незнания закона лишались подобных покупок, рассказывает начальник норильской полиции Виталий Цауня.

– У каждого сейчас в телефоне есть и видеокамера, и диктофон, никто не запрещает ими пользоваться. Зачем что–то ещё приобретать? Если гражданин для сбора какой–то информации использует обычный сотовый, даже спрятав его, это не будет преступлением, а если, скажем, ручку с диктофоном, то это уже уголовная статья. При этом если он покупал её сам за границей и привёз в Россию, в отношении гражданина будет ещё возбуждено и уголовное дело по статье «контрабанда», а это совсем другие сроки.

Веские причины

Верховный суд указал, что есть две ситуации, когда покупатель не должен отвечать за покупку шпионских гаджетов. Первая: если гражданин не знал, что приобретает средство негласного получения информации. Например, в описании товара на сайте было указано «микрофон», а в посылку продавец положил микрофон, замаскированный под флешку. Или если из описания товара было непонятно, что он обладает шпионскими функциями. В таком случае покупателю придётся довольно долго доказывать, что он не агент иностранных спецслужб. Суда и даже штрафа удастся избежать, но нервов подпорчено будет немало. Покупку конфискуют при любом раскладе.

Второй случай, при котором приобретение устройства могут счесть законным: если покупатель заказал гаджет для безопасности членов семьи, например для отслеживания местонахождения маленьких детей. Но подобных выигранных в суде дел буквально единицы. Возьмём, к примеру, радионяню. Если устройство идёт в обычной комплектации,

т. е. это привычная видеокамера или внушительных размеров источник сигнала, то покупать такой гаджет можно без проблем, а вот если камера вмонтирована в глаз плюшевого мишки, и вы хотите с её помощью проверить, как приходящая няня заботится о ребёнке в ваше отсутствие, то это уже шпионская техника. В случае задержания вам предстоит доказать, что вы приобретали её именно для этих целей, и даже если вам поверят, всё равно товар не вернут.

Большой брат

Миниатюрные веб–камеры, которые широко используются в большинстве стран мира для охраны жилища, в России лучше не покупать. Такие гаджеты обычно интегрируют с умным домом, и в случае незаконного проникновения в жилище они посылают сигнал владельцу на телефон, включая запись и прямую трансляцию из квартиры. Очень полезная вещь при поимке воров, но из–за компактных размеров устройства, позволяющих установить его незаметно, этот охранный гаджет попадает под запрет.

Ещё один охранный гаджет, за приобретение которого уже успели поплатиться немало россиян, — это GPS и подобные ему трекеры, способные отслеживать перемещение датчика. Чаще всего покупают такие устройства для автомобилей, чтобы отследить пропажу в случае угона. Есть подобные велосипедные гаджеты, а также для крупного рогатого скота и даже для детей. Вот только данное устройство опять подпадает под категорию средств для негласного получения информации. За такое приобретение можно заплатить внушительный штраф порядка 70 тысяч рублей — именно столько пришлось отдать фермеру из Зауралья, купившему устройство слежения для своей бурёнки. И это притом, что мужчина ссылался как раз на вторую поправку, что, дескать, покупал гаджет для обеспечения безопасности своей семьи, но корову суд не счёл членом семьи, поэтому оштрафовал фермера по всей строгости.

Интересно, что подобные устройства вы с лёгкостью можете приобрести и в российских магазинах электроники или сотовой связи. Дело в том, что у нас такие товары прошли особую сертификацию в ФСБ и получили статус бытовых товаров гражданского назначения. Так что если вы хотите отслеживать перемещение своего ребёнка или подстраховаться на случай угона, приобретайте такие устройства в обычных магазинах, лучше всего в сетевых масс–маркетах.

Входим без стука

Ещё одна категория средств для скрытого получения информации — это устройства для вскрытия замков без повреждения механизма, коих на рынке огромное количество, от классических наборов отмычек до профессиональных гаджетов с механическим приводом и специальных насадок под все виды замков. Статистика по претензиям силовиков в данной области весьма скромна. Отправляют под суд любителей входить без стука куда реже, чем за те же скрытые камеры. Самое интересное, что делать те же отмычки самостоятельно, даже для личного пользования, куда более серьёзное преступление. Наказание может быть довольно суровым — до четырёх лет лишения свободы — «за производство средств для скрытого получения информации».

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Для самообороны

Ещё одна категория запрещённых в России товаров, представленная в интернет–магазинах в большом разнообразии, — это так называемые спецсредства. Сюда входит практически весь арсенал, которым пользуются полицейские и огромное количество популярных в лихие 90–е, предметов. Например, дубинка–«телескопичка» — такая раскладная палка наподобие антенны, которыми снабжают американских патрульных. Тут же предлагают кастеты, причем всех видов и из любого материала. Даже сделанный из пластика, однокольцевой в виде брелока на ключи со встроенной открывалкой может расцениваться как запрещённое к использованию холодное оружие. В Норильске нередко попадаются граждане, кто пытается приобрести подобные средства.

– У нас в этом году уже зарегистрировано несколько фактов, когда люди пытались купить кастеты. Это обнаруживается при прохождении таможни — посылки же проверяются, — поясняет Виталий Цауня. — Причём приобретали кастеты на территории России. В данном случае лицо, которое приобрело подобное оружие, уголовной ответственности не подлежит в связи с изменением законодательства. Тут предусмотрены штраф и конфискация товара. Но для того, кто сбыл холодное оружие, уже действует уголовная статья. У нас в этом году были подобные случаи. Норильчанина–покупателя оштрафовали, а потом полицейские отправились в командировку в одну из южных республик для задержания гражданина, который эту посылку отправил. Когда речь заходит о холодном оружии, особенно о ножах и мечах, здесь семь раз отмерить нужно. Лучше, конечно, всё приобретать на месте в специализированном магазине. Всё холодное оружие подлежит лицензированию и сертификации. Если это, например, охотничий нож, то он должен быть сразу внесён в охотничий билет, и вы должны доказать, что у вас есть право на его приобретение и владение. А если вы не имеете подобного права, то будете отвечать по закону.

Ловушки для коллекционеров

Российские фанаты кино и сериалов тоже частенько попадают впросак в погоне за редкой коллекционной вещицей, имеющей отношение к любимому киногерою. Например, точная копия метательного ножа в форме летучей мыши или клинок клингона из «Звёздного пути», вполне могут быть классифицированы таможенным контролем как холодное оружие. Даже если на упаковке и в сертификате указано его назначение, здесь многое зависит от материала, из которого изготовлен предмет, и качества его заточки. При заказе таких вещей из–за границы вполне можно нарваться ещё и на статью «контрабанда оружия».

То же самое касается и покупки обычных ножей. Пример из Оренбурга: женщина заказала на Aliexpress два ножа. В описании на сайте было сказано, что ножи не относятся к холодному оружию. Но, во– первых, в Китае другие правила и стандарты. Во– вторых, продавцы не всегда указывают точные данные. В общем, женщину оштрафовали на 1,5 тысячи рублей и конфисковали предметы. Антикварное оружие также могут не пропустить через таможню, даже если приобретено оно в специализированном магазине, через официальный сайт антиквара и имеет все лицензии и документы. В России запрещена продажа оружия онлайн. Хуже, чем убийство

Опаснее всего делать покупки в интернете желающим похудеть и бодибилдерам. Дело в том, что достаточно велик список веществ, разрешённых в других странах, но запрещённых в России. Так, несколько лет назад на скамье подсудимых оказался норильчанин, заядлый спортсмен, отец троих детей. Мужчина решил быстренько нарастить мускулатуру и заказал за границей эффективные стероиды, в состав которых входило запрещенное у нас вещество. И это далеко не единичный случай.

– Существует список запрещённых препаратов, и он находится в открытом доступе. Особенность в том, что может быть запрещён не сам препарат, а его прекурсоры, т. е. вещества, входящие в состав, — поясняет Виталий Цауня. — Поэтому перед такой покупкой нужно ознакомиться с составом препарата и сравнить его с упомянутым списком. Потом будет сложно доказать, что вы чего–то не знали. Такие прецеденты часто случаются, когда заказывают стероиды из Белоруссии. Это другая страна, у них свой список запрещённых веществ. То, что там легально, у нас может быть под запретом.

Похожие ситуации бывают и со средствами для похудения — в некоторых из них могут содержаться и наркотические прекурсоры, и медикаментозные вещества, запрещённые к ввозу в РФ. В таких случаях ваша покупка будет классифицироваться законом как «контрабанда и незаконный оборот сильнодействующих веществ». Если речь идёт о крупной партии такого товара, да ещё и с целью дальнейшего сбыта, то срок может составить от 10 до 20 лет лишения свободы. Для сравнения: за умышленное убийство дают от 6 до 15 лет. Так что, решив резко похудеть или нарастить гору мышц, лучше всего покупать необходимые препараты в специализированных магазинах на территории именно нашей страны, а перед покупкой требовать сертификат соответствия.

Задний ход

Как быть, если вы сделали один из вышеуказанных заказов, а несколько дней спустя осознали, что игра не стоит свеч и риск уж слишком велик? Первое, что вам нужно сделать, отправить продавцу отказ от покупки. Если товар уже отправлен и даже пересёк границу РФ, при получении почтового извещения, напишите на нём, что отказываетесь от получения товара. Ну и, естественно, не приходите на почту за посылкой. В таком случае ваши действия расцениваются как добровольный отказ от совершения преступления, что исключает уголовную ответственность.