Подарки Кайеркану к юбилею

В номинации "New полюс" победителем стал проект "M-GENERATION" Дома детского творчества. Идея - провести конкурс эскизов, лучшие будут использованы для создания уличных арт-объектов.

В номинации "Полюс будущего" победу одержал проект "Лига интеллектуальных семейных игр" гимназии № 11.

Планируется проводить совместные мероприятия для детей и их родителей с целью формирования взаимопонимания между семьями и коллективами педагогов образовательных учреждений района.

Проект-победитель номинации "Полюс возрождения" будет реализовываться в КДЦ "Юбилейный". Здесь для организации и проведения культурных и творческих мероприятий в онлайн-формате будет создана медиастудия "АКТИВАТОР".

В номинации "Полюс города" победил проект "Место притяжения" Кайерканского территориального управления. Задумано возле Кайерканского молодёжного центра возвести спортивные и игровые городки для взрослых и детей с зонами для людей с ограниченными возможностями здоровья.