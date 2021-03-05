МАУ ИЦ «Норильские новости»

Подарки Кайеркану к юбилею

Подарки Кайеркану к юбилею

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Подарки Кайеркану к юбилею

етыре проекта - победителей конкурса "Мир новых возможностей" "Норникеля" - будут реализованы в Кайеркане в этом году.

Подарки Кайеркану к юбилею

В номинации "New полюс" победителем стал проект "M-GENERATION" Дома детского творчества. Идея - провести конкурс эскизов, лучшие будут использованы для создания уличных арт-объектов.

В номинации "Полюс будущего" победу одержал проект "Лига интеллектуальных семейных игр" гимназии № 11.

Планируется проводить совместные мероприятия для детей и их родителей с целью формирования взаимопонимания между семьями и коллективами педагогов образовательных учреждений района.

Проект-победитель номинации "Полюс возрождения" будет реализовываться в КДЦ "Юбилейный". Здесь для организации и проведения культурных и творческих мероприятий в онлайн-формате будет создана медиастудия "АКТИВАТОР".

В номинации "Полюс города" победил проект "Место притяжения" Кайерканского территориального управления. Задумано возле Кайерканского молодёжного центра возвести спортивные и игровые городки для взрослых и детей с зонами для людей с ограниченными возможностями здоровья.

5 марта в 19:30 670
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