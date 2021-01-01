Подарки со всего света

Англия

Начнём со старушки Англии. На родине Шерлока Холмса Рождество и Новый год слиты воедино и объединены длительными каникулами и гуляньями. По всей стране открываются ярмарки, на которых можно не только приобрести небольшие подарки, но и весело провести время — как в компании с любимым человеком, так и всей семьей. Также в эти дни у англичан принято ходить в гости или принимать у себя друзей и знакомых, обмениваясь презентами. При этом дарить что–то ценное не полагается. Дорогое колье, новый айфон, золотое украшение или даже часы престижной марки, преподнесённые в этот праздник, будут восприняты как попытка показать финансовое превосходство над адресатом. Такой жест, по мнению британцев, — верх неприличия и признак безвкусицы.

И среди состоятельных англичан в чести символические подарки, даже среди членов королевской семьи. Здесь считается, что демонстрация искренних чувств и привязанности прежде всего заключается в проявлении внимания. Наиболее распространённые презенты: чайные чашки и ложки, пивные кружки, домашние тапочки, фигурки с новогодней тематикой и ароматические свечи.

Ещё одна важная традиция — отправка близким, друзьям и знакомым новогодних открыток, причём не электронных, с анимированными котиками, а почтовых. Для открыток самым популярным в Британии остаётся набор изображений, созданных ещё в XVIII веке английским художником Добсон. В 1794 году он преподнёс своему другу небольшой рисунок с новогодней тематикой и тёплыми пожеланиями на обратной стороне. Собственно, это и была первая в мире открытка. Так как в те времена написание писем занимало уйму времени, а отделываться двумя строчками было некультурно, идея с открытками довольно быстро прижилась, особенно у состоятельных аристократов, заказывавших такие «поздравительные картинки» заранее.

США

Несмотря на то, что Новый свет хоть и является прямым наследником языка и традиций Британской короны, в плане новогодних гуляний общего у этих двух стран не так уж много. Правда, в США Новый год и Рождество тоже спаяны длительными каникулами, которые принято проводить в кругу семьи и близких друзей, но на этом совпадения заканчиваются. Связано это со сложившейся в индустриальную эпоху истинно американской традицией выставлять детей из «родового гнезда» сразу по достижении совершеннолетия.

Однако на ежегодный «слёт» всех отпрысков в отчем доме с нетерпением ждут. А дарить здесь принято не один, а несколько подарков. Один–два могут быть простыми, шуточными или относиться к вещам с новогодней символикой, как, например, одинаковые свитера с оленями Санты для всех домочадцев. Но главный подарок обязательно должен быть дорогим. А если он будет ещё и полезным, значит, дух праздника по–американски уловить однозначно удалось.

В качестве презента могут фигурировать сигары, духи, одежда известных брендов, марочное вино или ценные сувениры. Сам подарок должен идти вместе с чеком, в противном случае это может быть расценено как неуважение. В особенности это касается дорогих ювелирных украшений: таким образом дарящий подчёркивает, что украшение подлинное и не куплено с рук или в ломбарде.

Если подаренная вещь окажется ненужной или по каким–то причинам не подойдет, получатель может сдать её обратно в магазин не моргнув и глазом. При этом даритель тоже отнесётся к такому обороту событий довольно спокойно. К постоянным возвратам в Штатах привыкли и владельцы магазинов, так что процедура происходит без лишних препирательств.

С трепетом относятся в Америке к оформлению презентов. Подарок должен быть тщательно упакован, желательно в несколько слоев обёрточной бумаги разного цвета, чтобы получатель мог как следует насладиться процессом его разворачивания. А вот использовать бумагу повторно считается дурным тоном — её надо рвать, чтобы подчеркнуть своё желание поскорее заглянуть в коробку. Даритель будет польщён.

Кстати, одна американская традиция с каждым годом набирает всё большую популярность и в России — речь о подарочных сертификатах. Не только о денежных, но и о купонах на оказание услуг.

Дания

Эта страна под Новый год превращается в настоящее сказочное королевство. Здесь появляются целые ярмарочные кварталы с лавками, магазинами, кофейнями, пекарнями и выступлениями уличных актёров. И чем меньше и уютней городок, тем ярче и размашистей в нём проходят новогодние гулянья. Праздник считается не просто семейным, а в первую очередь детским.

В Дании существует целый набор обязательных к дарению презентов для ребятни. Основной из них так называемый адвент–календарь, который ведёт отсчёт дней от 1 декабря до Рождества Христова. Придумали такие календари именно в Дании, а затем они разошлись по всей Европе. Календарик выглядит как книжка, и за каждым окошком с числами — шоколадная плитка или подарочные мешочки, в которых спрятаны маленькие сувениры и фигурки. Каждый день надо открывать по одному такому подарочку. Отличительной чертой датских новогодних праздников является то, что подарки детям приносят сразу два Деда Мороза — Юлениссе и Юлеманден. Старший — Юлеманден — живёт в Гренландии, и в раздаче подарков ему помогают эльфы. Младший — Юлениссе — проживает в лесной избушке, где весь год делает подарки, а к Рождеству переселяется поближе к людям — на чердак или в хлев. Юлениссе больше похож на домового, который не только одаривает детей, но и помогает хозяйке готовить праздничный обед. Подарки в Дании не принято класть под ёлку, обычно их прячут по всему дому, а то и во дворе, с боем курантов у ребятни начинается увлекательный квест по их поиску. Что ж, отличный способ отвлечься от заставленного едой праздничного стола и немного размяться. Впрочем, Новый год не считается здесь ключевым праздником, акцент делается всё же на Рождество, когда принято дарить основные подарки. На новогодних каникулах датчане дарят всякую мелочёвку. Самый распространённый новогодний презент в Дании — свечи. Эта страна занимает первое место в мире по потреблению этих древнейших источников света. Зажигают их при каждом удобном случае.

Ну, а самой яркой новогодней традицией, о которой сложно не упомянуть, у датчан является битьё старой посуды. В каждой семье весь год собирают выщербленные тарелки и треснувшие кружки, чтобы в Новый год разбить их на крыльце соседей, друзей и родственников. В это время по всей Дании летят осколки, и слышится звон битой посуды. Но никто на это безобразие не сердится! Наоборот, считается, что чем больше у дверей осколков, тем удачнее будет год.

Португалия

В этой стране новогоднюю ночь принято проводить с размахом: на вечеринке, в кафе и на фестивале под открытым небом. Благодаря этому на празднование Нового года в Португалию съезжается множество туристов. Португальцы умеют веселиться, и их настрой легко передаётся всем без исключения, в том числе и гостям страны. Бары, рестораны, кафе, да и просто улицы городов превращаются в одну большую вечеринку. Но самое популярное местом для встречи Нового года не центральная площадь, а пляж. К полуночи тысячи людей отправляются на морской берег, чтобы после того, как пробьют часы, броситься в воду и смыть с себя все проблемы и невзгоды уходящего года. Купаются либо в карнавальном костюме, либо в специальной красной шапочке — символе Нового года. Температура воды между тем около 15 градусов, по местным меркам она практически ледяная. Вокруг этой традиции разворачивается и массовое развлекательное действо — от пляжных вечеринок до фейерверков и выступлений рок–групп.

Во время боя курантов просто необходимо съесть 12 виноградинок. Вариации этого обычая есть во многих странах, однако в Португалии он имеет «расширение» — виноград нужно обязательно запить шампанским. Этот ритуал необходимо проводить стоя. Ещё один непременный элемент — изгнание нечисти. До того, как праздник перекочевал на улицы городов, злых духов изгоняли из дома стуком посуды, причём шуметь нужно было как можно громче. Сейчас этот обычай трансформировался: после боя курантов шуметь португальцы продолжают и вне дома, правда с использованием свистков, дудок и прочих предметов.

Бой курантов лучше всего встречать, обзаведясь новеньким аксессуаром или даже одеждой, которую ни разу не надевали. Постель застилают чистейшим постельным бельем: всё это символизирует обновление.

Нагулявшись и придя в себя, португальцы отправляются в гости. Бурное уличное веселье сменяется тихими домашними посиделками. Подарки друг другу дарят недорогие и практичные, желательно сделанные собственноручно. Это могут быть вышитые картины или скатерти, вязаные шарфы, шапки и носки, вырезанная из дерева посуда или подсвечники. Каждый такой предмет, по поверьям, приносит в дом тепло и уют, оберегает хозяев от напрасных трат и плохих людей.

Греция

В Греции, как и в Португалии, с 31 декабря на 1 января отдыхающие не прочь как следует взбодриться. Тем более что по всей стране проходят карнавальные шествия, посвящённые богу виноделия — Дионису. Вино в эту ночь льётся рекой, и каждый веселится до самого утра. А вот с подарками и гостями можно разобраться и позже. Помните выражение «держать камень за пазухой», означающее затаённую обиду? Так вот, это не про греков. Там друг со спрятанным в кармане булыжником — желанный гость за новогодним столом. Чем больше камень, тем более высокий доход желают иметь получателю. Соблюдается целая традиция преподнесения такого предмета, с пожеланиями и поговорками. В последние годы распространяется и обычай дарить колоду карт. В качестве дополнения к символическому преподношению греки также дарят хозяевам корзину с вином, шампанским и фруктами. А в полночь со всего размаха швыряют о стену гранат. Если плод разлетелся на множество кусочков, это сулит хозяину дома богатство в грядущем году.

Италия

Если в Португалии и Греции гулять в новогоднюю ночь можно совершенно беззаботно, то в Италии лучше почаще смотреть вверх, особенно если забрести в спальные кварталы. Связано это с давней традицией выкидывать в новогоднюю ночь из окон старые ненужные вещи и мебель. Так что пролетающий мимо диван или старое пианино здесь не редкость. Эту традицию подумывали было запретить и даже штрафовать население за подобные выходки, но дальше разговоров дело не зашло. Что касается подарков, то для истинного итальянца нет ничего лучше бутылочки хорошего и дорогого вина, которое можно тут же и продегустировать. Но самый пикантный новогодний обычай — дарить семейным парам, друзьям и знакомым красное нижнее бельё. Такой презент считается вполне приличным знаком внимания вне зависимости от пола и степени родства дарящего и одариваемого.

Япония

Оставим в покое Старый свет и обратим взор на Восток. В большинстве азиатских стран Новый год не играет особой роли, так как в их культуре есть свои, более важные праздники. Исключением является Япония. Дело в том, что в Стране восходящего солнца этот праздник всегда отмечался, но по китайскому лунному календарю. Назывался он О–сёгацу. В 1868 году император Муцухито перенёс его на ночь с 31 декабря на 1 января, чтобы проводить праздник со всем остальным миром. В результате, несмотря на то, что Международный Новый год в Японии отмечают всего 150 лет, его традиции уходят в прошлое на тысячелетия и обладают неповторимым колоритом. Особенно ярко это проявляется, когда речь заходит о подарках.

Как правило, в Японии не принято дарить что–то одно, чаще всего вам преподнесут специальный подарочный набор из десятка, а то и более полезных мелочей: мыло, ароматические свечи, консервы, сувениры, домашние тапочки, открытки с символом нового года по китайскому календарю. Называются такие наборы «Осэйбо», вечно занятые японцы предпочитают покупать их уже готовыми, а более домовитые — собирать самостоятельно с учётом предпочтений получателя подарка. Что касается давних традиций, стоит упомянуть такой любопытный предмет, как кукла–дарума. Это деревянная фигурка в форме головы демона без глаз. Фокус заключается в том, что получивший фигурку в подарок должен в новогоднюю ночь загадать желание и нарисовать ей один зрачок. Если в течение года желание сбылось, дорисовывается второй, а фигурка ставится в доме на почётное место. В противном случае ровно через год её необходимо сжечь и попытать удачу с новой куклой — исполнителем желаний. Ещё одним непременным атрибутом Нового года в этой стране считаются затупленные стрелы с белым оперением. Их задача — оберегать дом от злых духов, не давая возможности навредить обитателям жилища. Небольшие бамбуковые грабельки–кумадэ также являются частью новогодней японской атрибутики. Они должны быть у каждого, ведь ими очень удобно «загребать» счастье в дом. А во время боя курантов в Японии следует начать смеяться и хохотать до наступления нового года. Это порой сбивает с толку европейцев, привыкших видеть своих азиатских бизнес–партнёров всегда собранными, серьёзными и без тени улыбки на лице.

Ну а подарки японцы вручают друг другу не с наступлением нового года, а чуть позже — с первыми лучами восходящего солнца.

С Новым годом!

Особенностей празднования Нового года великое множество, и у каждого народа они по–своему уникальны. Объединяет их одно: Новый год — это отличный повод сделать приятное родным и близким и весело провести время.