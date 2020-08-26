Подъезд к дворовым территориям - чья ответственность?

ООО «Норильскавтодор» уже завершает запланированные ремонтные работы. В этом году было уложено 13,5 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия на 16 объектах – пять из них в Талнахе и 11 в Центральном районе. Всего было потрачено 28 миллионов рублей.

Сегодня бригада на объекте по адресу: Нансена, 82, где Сергей Бойцов, начальник технического отдела «Норильскавтодора», объяснил, кто за какую территорию отвечает:

«Работы выполнялись на территориях, не разграниченных в правах. Есть территория многоквартирного дома, есть улично-дорожной сети, а есть подъезды к дворовым территориям, которые не входят в обслуживание ни улично-дорожных сетей, ни многоквартирных домов. И согласно статье бюджетного кодекса ежегодно дорожный фонд планируется, и выполняются работы на этих территориях. Что касается многоквартирных домов – это уже не в нашей компетенции, там либо УК, либо УЖКХ», - пояснил Сергей Бойцов.