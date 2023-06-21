Подготовка к установке стелы «Город трудовой доблести» в Норильске идёт полным ходом

Накануне на площадке Комсомольского парка демонтировали кирпичную кладку и начали вывозить плитку, которой была вымощена территория. В дальнейшем её будут использовать на других объектах.

По словам Анвара Низамутдинова, начальника управления капитальных ремонтов и строительства, работы идут согласно графику. Подрядчик занимается закупкой необходимых материалов и оборудования. Далее рабочие приступят к основному этапу строительства. Конструкции самой стелы сейчас изготавливаются в Ростове-на-Дону.

В ближайшие дни на месте установки стелы будет установлен забор и размещён паспорт объекта. Закончить работы планируется к 15 ноября - годовщине присвоения Норильску почётного звания «Город трудовой доблести».