МАУ ИЦ «Норильские новости»

Подготовка к зимнему периоду

Подготовка к зимнему периоду

Главная / Новости / Город

Подготовка к зимнему периоду

Службы Норильска ведут активную подготовку к зиме.

Подготовка к зимнему периоду

Местом проверки стал автопарк «ИЛАН-Норильск», где сейчас полным ходом идёт подготовка снегоуборочной техники к зиме.

Часть машин проходит полное техобслуживание и замену устаревших деталей. А также закуплено несколько новых машин. В их числе комбинированная дорожная машина, которую можно использовать как в летний, так и в зимний периоды. А так же два новых грейдера и два мини-погрузчика для уборки дворовых территорий.

Текст Егор Тулновский
Фото Владимир Макушкин
6 августа в 12:32 790
Актуально
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также