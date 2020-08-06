Подготовка к зимнему периоду

Местом проверки стал автопарк «ИЛАН-Норильск», где сейчас полным ходом идёт подготовка снегоуборочной техники к зиме.

Часть машин проходит полное техобслуживание и замену устаревших деталей. А также закуплено несколько новых машин. В их числе комбинированная дорожная машина, которую можно использовать как в летний, так и в зимний периоды. А так же два новых грейдера и два мини-погрузчика для уборки дворовых территорий.