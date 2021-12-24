Подготовлена резолюция по итогам первого норильского бизнес-форума

Как отмечается в резолюции, за последний год наблюдается увеличение операционных и капитальных издержек местных предпринимателей, что «сдерживает принятие решений о реализации новых проектов, ограничивает инвестиционную активность представителей бизнеса, прежде всего, в сфере сервисной экономики, которая и создает условия комфортного пребывания (как постоянного, так и временного) в арктических городах и поселках».

Улучшить ситуацию, по мнению бизнесменов и экспертов, могут дополнительные государственные и муниципальные меры поддержки местных предпринимателей.

Так, в Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики будут направлены следующие предложения из резолюции:

субсидировать до 50% понесенных затрат по доставке грузов морским и речным транспортом резидентам Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ);

возмещать резидентам АЗРФ часть затрат по оплате проезда работников и членов их семей к месту отдыха и обратно;

увеличить число банков-партнеров АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» и общий объем субсидии на компенсацию выпадающих процентных доходов в связи с предоставлением льготных кредитов резидентам АЗРФ.

Краевому правительству будет предложено:

для резидентов АЗРФ, находящихся на общей системе налогообложения, на период реализации инвестпроектов снизить ставку налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет региона (до уровня не более 7,5%), а также обнулить ставку данного налога, зачисляемого в федеральный бюджет;

снизить ставку налога для действующих субъектов МСП, применяющих упрощенную систему налогообложения и зарегистрированных в муниципальных образованиях края, входящих в Арктическую зону России, до 1% при объекте налогообложения «доходы» и до 5% при объекте налогообложения «доходы-расходы»;

включить Норильск в категорию городов, требующих ускоренного экономического развития, для создания условий участия местных предпринимателей в конкурсах в рамках программы «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства».

В адрес городской администрации сформировано пожелание расширить муниципальную программу поддержки предпринимателей за счет включения в нее расходов на гранты субъектам МСП для авансирования затрат на приобретение основных средств, проведение строительно-монтажных работ, осуществление реконструкции объектов недвижимого имущества, модернизацию действующего производства.

Также в резолюцию вошли предложения по развитию электронной кооперации и практики участия предпринимателей Норильска в закупочных кампаниях крупного бизнеса.

В числе мер инфраструктурной поддержки:

повышение транспортной доступности территории (в т. ч. развитие малой авиации);

строительство новых складских комплексов для длительного хранения грузов;

увеличение скорости интернета;

создание инфраструктуры под размещение новых производств субъектов МСП на льготных условиях (проект промышленного технопарка/индустриального парка).

Существенной информационной поддержкой бизнеса, согласно резолюции, может стать:

открытие центра «МойБизнес»;

создание банка инвестиционных предложений по приоритетным направлениям развития территории;

формирование Электронного инвестиционного совета города – межведомственной и межрегиональной команды экспертов, вовлеченных в продвижение инвестпроектов территории;

создание и развитие бизнес-сообществ (горизонтальных коммуникаций), организация тренингов для руководителей и команд проектов по приоритетным направлениям развития сервисной экономики, проведение круглых столов по вопросам развития отраслей и преодоления барьеров роста.

Также резолюция содержит предложения по развитию механизмов привлечения и удержания кадров: формирование единой системы управления трудовыми ресурсами территории и запуск рекрутинговой платформы по подбору персонала, объединяющей информацию о выпускниках вузов и ссузов регионов с возможностью приглашения в Норильск.

Напомним, первый бизнес-форум прошел в Норильске 10–11 декабря. Он стал площадкой для конструктивного общения представителей малого и среднего предпринимательства, органов власти, градообразующего предприятия, некоммерческих организаций, приглашенных экспертов и бизнес-консультантов. Организатором события выступило Агентство развития Норильска при поддержке компании «Норникель».

Резолюция_Норильский бизнес-форум.pdf