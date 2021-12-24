Подготовлена резолюция по итогам первого норильского бизнес-форума
Подготовлена резолюция по итогам первого норильского бизнес-форума
В документ вошли предложения субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и экспертов по улучшению условий ведения бизнеса в городе.
Как отмечается в резолюции, за последний год наблюдается увеличение операционных и капитальных издержек местных предпринимателей, что «сдерживает принятие решений о реализации новых проектов, ограничивает инвестиционную активность представителей бизнеса, прежде всего, в сфере сервисной экономики, которая и создает условия комфортного пребывания (как постоянного, так и временного) в арктических городах и поселках».
Улучшить ситуацию, по мнению бизнесменов и экспертов, могут дополнительные государственные и муниципальные меры поддержки местных предпринимателей.
Так, в Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики будут направлены следующие предложения из резолюции:
Краевому правительству будет предложено:
В адрес городской администрации сформировано пожелание расширить муниципальную программу поддержки предпринимателей за счет включения в нее расходов на гранты субъектам МСП для авансирования затрат на приобретение основных средств, проведение строительно-монтажных работ, осуществление реконструкции объектов недвижимого имущества, модернизацию действующего производства.
Также в резолюцию вошли предложения по развитию электронной кооперации и практики участия предпринимателей Норильска в закупочных кампаниях крупного бизнеса.
В числе мер инфраструктурной поддержки:
Существенной информационной поддержкой бизнеса, согласно резолюции, может стать:
Также резолюция содержит предложения по развитию механизмов привлечения и удержания кадров: формирование единой системы управления трудовыми ресурсами территории и запуск рекрутинговой платформы по подбору персонала, объединяющей информацию о выпускниках вузов и ссузов регионов с возможностью приглашения в Норильск.
Напомним, первый бизнес-форум прошел в Норильске 10–11 декабря. Он стал площадкой для конструктивного общения представителей малого и среднего предпринимательства, органов власти, градообразующего предприятия, некоммерческих организаций, приглашенных экспертов и бизнес-консультантов. Организатором события выступило Агентство развития Норильска при поддержке компании «Норникель».