Подходит к концу Всероссийская перепись населения

В Большом Норильске на базе общеобразовательных учреждений организовано 54 переписных участка, куда горожане могут прийти до 14 ноября включительно. Адреса участков, график их работы и контактные телефоны ответственных лиц опубликованы на официальном сайте города norilsk-city.ru. Помимо этого, поквартирный обход проводят 325 переписчиков.

- Поначалу в городе «лидировала» перепись через портал «Госуслуги». Но, когда переписчики пошли по домам, динамика изменилась. Большой прирост опрошенных, наблюдался в нерабочие дни. И на данный момент, несмотря на работу в сложных погодных условиях, переписчики вырвались вперёд. Я хочу поблагодарить их за стойкость и терпение, потому что им нередко приходится разъяснять норильчанам, зачем в принципе проводится перепись и насколько это важно для каждого из нас, - отметил уполномоченный по вопросам переписи в Норильске Сергей Сурмай.

Председатель городского Совета Александр Пестряков уже принял участие во Всероссийской переписи населения. Причём сделал это не по интернету, а пришёл на переписной участок в школе № 9.

- Механизм прохождения переписи через портал «Госуслуги» абсолютно прост и понятен: мои близкие и друзья уже прошли на нём опрос. Но мне было интересно побывать именно на переписном пункте. Ведь очевидно, что далеко не все люди умеют пользоваться электронными ресурсами – я говорю, прежде всего, о норильчанах старшего поколения, - отметил он.

Напомним, перепись в России впервые проходит в цифровом формате. Переписчики, занимающиеся поквартирным обходом и работающие непосредственно на участках, сразу вводят полученные от граждан данные в информационную систему. К нынешнему дню к переписи присоединились почти 90% норильчан.

- Думаю, каждый ответственный человек понимает необходимость участия в этом мероприятии. Тем более, сделать это можно тремя разными способами – кому как удобно. Перепись населения – это один из важнейших инструментов долгосрочного планирования для любого государства. Не зная основных данных о жителях того или иного города или региона, определять параметры бюджетных программ развития крайне сложно. К примеру, не обладая сведениями о детях, невозможно правильно спланировать строительство необходимого количества школ и садиков. Поэтому я надеюсь, что норильчане ответственно подойдут к вопросу, - сказал Александр Пестряков.

Добавим, что первые данные, полученные в ходе переписи станут известны в январе-феврале. Окончательные итоги будут официально опубликованы в 4 квартале 2022 года.