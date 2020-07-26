Подписан указ о национальных целях развития страны до 2030 года.

Документ подписал президент РФ Владимир Путин. В число национальных целей вошли сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, а также цифровая трансформация.

В частности, цели предусматривают повышение продолжительности жизни в России до 78 лет, снижение уровня бедности в два раза по сравнению с 2017 годом, улучшение жилищных условий граждан, создание устойчивой системы обращения с ТКО и снижение выбросов опасных загрязняющих веществ. Кроме того, согласно указу, к 2030 году Россия должна войти в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования и по объёму научных исследований и разработок, в том числе за счёт создания эффективной системы высшего образования.

Глава государства поручил правительству до 30 октября представить план и скорректировать проекты для достижения национальных целей.