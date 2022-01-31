Подрядчик обманул аэропорт Норильск на девять миллионов рублей

Работы проводились с августа по ноябрь 2020 года, сообщают в пресс-службе краевого следственного комитета. По их завершении, зная, что работы выполнены не в полном объёме, подрядчик подготовил акты выполненных работ и справки о стоимости и количестве потраченных материалов. В документы были внесены недостоверные данные, и оплата услуг была произведена в полном объёме, в итоге девять миллионов рублей подрядная организация получила незаконно.

Факт мошенничества был обнаружен сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.