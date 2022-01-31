МАУ ИЦ «Норильские новости»

Подрядчик обманул аэропорт Норильск на девять миллионов рублей

Подрядчик обманул аэропорт Норильск на девять миллионов рублей

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Подрядчик обманул аэропорт Норильск на девять миллионов рублей

В августе 2020 года аэропорт Норильск заключил с подрядной организацией «Электростиль» договор на установку мобильного гаража для техники по обслуживанию воздушных судов. Стоимость услуг составляла более 49 млн рублей.

Подрядчик обманул аэропорт Норильск на девять миллионов рублей

Работы проводились с августа по ноябрь 2020 года, сообщают в пресс-службе краевого следственного комитета. По их завершении, зная, что работы выполнены не в полном объёме, подрядчик подготовил акты выполненных работ и справки о стоимости и количестве потраченных материалов. В документы были внесены недостоверные данные, и оплата услуг была произведена в полном объёме, в итоге девять миллионов рублей подрядная организация получила незаконно.

Факт мошенничества был обнаружен сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.

Фото Владимир Макушкин
31 января в 11:44 630
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