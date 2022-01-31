Подрядчик обманул аэропорт Норильск на девять миллионов рублей
Подрядчик обманул аэропорт Норильск на девять миллионов рублей
В августе 2020 года аэропорт Норильск заключил с подрядной организацией «Электростиль» договор на установку мобильного гаража для техники по обслуживанию воздушных судов. Стоимость услуг составляла более 49 млн рублей.
Работы проводились с августа по ноябрь 2020 года, сообщают в пресс-службе краевого следственного комитета. По их завершении, зная, что работы выполнены не в полном объёме, подрядчик подготовил акты выполненных работ и справки о стоимости и количестве потраченных материалов. В документы были внесены недостоверные данные, и оплата услуг была произведена в полном объёме, в итоге девять миллионов рублей подрядная организация получила незаконно.
Факт мошенничества был обнаружен сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю в ходе оперативно-разыскных мероприятий.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.