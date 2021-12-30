Подведены итоги конкурса на лучшую ёлочную игрушку «Украсим ёлку вместе с NordStar»

Его участником мог стать любой ребёнок в возрасте от шести до 12 лет, изготовивший своими руками ёлочное украшение. Лучшие игрушки были размещены на новогодней ёлке в аэропорту Норильск, а с 7 по 25 декабря пассажиры, вылетающие из Норильска, могли проголосовать за понравившуюся поделку. Итоги конкурса были подведены и опубликованы 28 декабря на страницах NordStar в социальных сетях.

Норильчане прислали на конкурс более 400 работ, порадовав организаторов своим ярким воображением, художественными способностями и внимательностью к деталям. Игрушки были изготовлены из самых разных материалов: ткани, бумаги, пластика, дерева, ваты, были и особенно необычные — связанные крючком или сделанные из стеклянной бутылки.

Победителями в конкурсе «Украсим ёлку вместе с NordStar» стали: Юлия Кабанова и её планета Земля с летающими вокруг самолётами NordStar заняли первое место, второе место — Джафар Бакрадинов и его тигрёнок и третье место — Ратмир Терещенко с его Дедом Морозом, летящим на самолёте авиакомпании. Победители конкурса получат ценные призы: умную колонку, домашний планетарий и смарт-часы. Остальным участникам будут вручены благодарственные письма.