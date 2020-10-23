Подведены итоги муниципальных программ за 2019 год
Подведены итоги муниципальных программ за 2019 год
Марина Покровская, начальник управления жилищного фонда, на комиссии городского Совета по городскому хозяйству рассказала об итогах муниципальных программ.
Первой на очереди стала программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей МО г. Норильска», которая за 2019 год исполнена на 98% (на 170 млн рублей, большая часть из которых — 128 млн —из местного бюджета). При этом плановый объём финансирования на 2019 год по сравнению с 2018 годом вырос на 40,9% в связи с увеличением финансирования из средств местного бюджета на предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение (с 62 помещений в 2018 году до 205 — в 2019-м).
90,7% семей, обратившихся с заявлением о предоставлении возмещения за изымаемое жильё, также получили его: 205 собственников из 226, у 21 — процедура возмещения перешла на 2020 год. В 2019 году плановый объём финансирования на переселение из аварийного жилья за счёт средств местного бюджета составил 54 830,4 тыс. руб.
Помимо этого, по состоянию на 1 января 2020 произведены выплаты за 86 отремонтированных жилых помещений (служебных либо по социальному найму) на сумму 18 674,9 тыс. руб. (96,8% от плана).
Продолжилось и обеспечение жильём молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. Министерство строительства Красноярского края в 2019 году утвердило список из 12 молодых норильских семей на приобретение жилья и улучшение жилищных условий. Все они приобрели квартиры (на общую сумму 7 022,3 тыс. руб.).
— Самой востребованной программой по-прежнему является программа переселения, — отметила Марина Покровская. — В рамках реализации четырёхстороннего соглашения по переселению за 2019 год управлением жилищного фонда вручены свидетельства 422 семьям (703 человека) на общую сумму 767 365,0 тыс. руб., из которых в 2019 году реализовано 386 свидетельств (639 человек) на сумму 699 478,1 тыс. рублей.
Всего же за период 2011–2019 годов в рамках соглашения предоставлена возможность выезда 6 732 семьям норильчан (13 440 человек). При этом с 2014 года началось сокращение финансирования мероприятий из федерального бюджета: в 2014 году — на 5% (с 830,0 млн руб. до 788,5 млн руб.); в 2015 году — на 54,5% (до 377,0 млн руб.), а с 2016 года финансирование мероприятий из федерального бюджета полностью прекращено.
Тем не менее на 2019 год плановое финансирование программы переселения составило 992,2 млн руб. (за счёт средств «Норникеля» и краевого бюджета).
— Действие соглашения предусмотрено до 2020 года. В настоящее время на уровне правительства РФ прорабатывается вопрос о включении соответствующих мероприятий в состав государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Кроме того, «Норникель» считает целесообразным продолжить реализацию программы переселения путём заключения нового соглашения о сотрудничестве между министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, министерством строительства Красноярского края, администрацией Норильска и «Норникелем», — отметила она.