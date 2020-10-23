Подведены итоги муниципальных программ за 2019 год

Первой на очереди стала программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей МО г. Норильска», которая за 2019 год исполнена на 98% (на 170 млн рублей, большая часть из которых — 128 млн —из местного бюджета). При этом плановый объём финансирования на 2019 год по сравнению с 2018 годом вырос на 40,9% в связи с увеличением финансирования из средств местного бюджета на предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение (с 62 помещений в 2018 году до 205 — в 2019-м).

90,7% семей, обратившихся с заявлением о предоставлении возмещения за изымаемое жильё, также получили его: 205 собственников из 226, у 21 — процедура возмещения перешла на 2020 год. В 2019 году плановый объём финансирования на переселение из аварийного жилья за счёт средств местного бюджета составил 54 830,4 тыс. руб.

Помимо этого, по состоянию на 1 января 2020 произведены выплаты за 86 отремонтированных жилых помещений (служебных либо по социальному найму) на сумму 18 674,9 тыс. руб. (96,8% от плана).

Продолжилось и обеспечение жильём молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. Министерство строительства Красноярского края в 2019 году утвердило список из 12 молодых норильских семей на приобретение жилья и улучшение жилищных условий. Все они приобрели квартиры (на общую сумму 7 022,3 тыс. руб.).

— Самой востребованной программой по-прежнему является программа переселения, — отметила Марина Покровская. — В рамках реализации четырёхстороннего соглашения по переселению за 2019 год управлением жилищного фонда вручены свидетельства 422 семьям (703 человека) на общую сумму 767 365,0 тыс. руб., из которых в 2019 году реализовано 386 свидетельств (639 человек) на сумму 699 478,1 тыс. рублей.

Всего же за период 2011–2019 годов в рамках соглашения предоставлена возможность выезда 6 732 семьям норильчан (13 440 человек). При этом с 2014 года началось сокращение финансирования мероприятий из федерального бюджета: в 2014 году — на 5% (с 830,0 млн руб. до 788,5 млн руб.); в 2015 году — на 54,5% (до 377,0 млн руб.), а с 2016 года финансирование мероприятий из федерального бюджета полностью прекращено.

Тем не менее на 2019 год плановое финансирование программы переселения составило 992,2 млн руб. (за счёт средств «Норникеля» и краевого бюджета).

— Действие соглашения предусмотрено до 2020 года. В настоящее время на уровне правительства РФ прорабатывается вопрос о включении соответствующих мероприятий в состав государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Кроме того, «Норникель» считает целесообразным продолжить реализацию программы переселения путём заключения нового соглашения о сотрудничестве между министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, министерством строительства Красноярского края, администрацией Норильска и «Норникелем», — отметила она.