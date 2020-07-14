Подведены промежуточные итоги забега «Норильск, беги со мной!». Регистрация продлена до конца лета

Из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, забег перешёл в онлайн- формат, который оценило множество неравнодушных людей. Теперь в нашу жизнь пришла новая единица измерения человеческой отзывчивости – километр добра. На сегодняшний день участниками онлайн-забега стали 1 350 норильчан и тех гостей, которые побывали здесь эпизодически, но успели полюбить наш город. Сто человек уже пробежали целый марафон – 42 километра. В общей сложности благотворители одолели 1 600 километров добра и собрали 401 тысячу рублей. Этих денег хватило на то, чтобы оплатить курсы реабилитации двум маленьким подопечным благотворительного фонда «Территория добра»: семилетнему Матвею Усачёву и четырёхлетней Наде Марковой. Матвей уже прошёл курс реабилитации в Самарском «Реацентре», а Надя только начала свой курс в Московском центре лечебной физкультуры «Галилео».

- Такая же сумма необходима для двух других наших благополучателей: Лизы Бекетовой и Максима Пономарёва, – говорит Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда «Территория добра». – Онлайн-забег стал событием, которое объединило множество городов России: Норильск, Краснодар, Волгоград, Сочи, Санкт-Петербург. Люди регистрируются, принимают на себя обязательство пробежать определённое количество километров добра, выбирают наиболее приемлемый способ достигнуть своей цели: с помощью беговой дорожки, скакалки, пробежек на свежем воздухе за городом.

Участники онлайн-забега о своих километрах добра рассказывают в соцсетях в видеороликах, их насчитывается уже больше 250. На сегодняшний день самым юным участником акции стал годовалый малыш, который преодолел свою дистанцию с мамой, сидя в коляске. А самой зрелой спортсменке - больше 70 лет.

Пока шла регистрация на забег, в фонд обратились родители ещё нескольких детей, нуждающихся в помощи. Среди них - шестилетний Денис Рыжков, у мальчика аутизм, а также - Нелли Крейс, которая в этом году успешно окончила второй класс и героически преодолевает трудности, связанные с ДЦП. На помощь норильчан рассчитывает молодой парень с тяжёлой формой диабета, которому необходим трансмиттер для помпы.

За четыре года своего существования эта акция помогла собрать 3 миллиона 250 тысяч рублей, а её участниками стало более 12 тысяч человек. Этот год стал самым массовым.

- Ещё одна отличительная черта нынешнего забега – к нему присоединилось много семей с детьми, – поясняет Наталья Солодовник. – «Малышня, на старт!» - так звучит девиз этого года. Когда мы думали над концепцией забега-2020, то вспомнилось одно высказывание: «Хочешь вырастить из ребёнка человека, научи его помогать». Привлекая детей к акции, мы растим новое, осмысленное поколение благотворителей, которые никогда не пройдут мимо чужой боли.

Другая польза забега в том, что он помог многим людям справиться с чувством одиночества во время самоизоляции. И именно от них сотрудники «Территории добра» получили просьбу о продлении регистрации на «Норильск, беги со мной!» до конца лета. Теперь регистрироваться на забег и участвовать в акции онлайн можно до 31 августа.

Сделать это просто. Необходимо зайти на сайт фонда «Территория добра» https://t-dobra.ru/, нажать на баннер с бегущими человечками и перейти на электронную платформу для регистрации. Здесь же можно пройти регистрацию с помощью QR-кода. В офисе благотворительного фонда на Севастопольской, 4 (отдельный вход), можно лично сделать взнос и забрать свой стартовый пакет: бандану, значок, а также уникальный магнит «Бегу за мечтой!». Телефон 46-53-33. Часы работы с 12 до 18.

В основу создания памятных магнитов легли рисунки благополучателей фонда. Рисовать ребятишкам помогали их мамы, старшие братья и сёстры. Также для участников изготовлены сертификаты, которые выдаются за каждый километр добра. А те, кто замахнулся на полумарафон – 21 километр, и марафон - в 42 километра, получат специальные дипломы.

Напомним, благотворительный забег проводится фондом «Территория добра», при поддержке администрации Норильска и на грантовые средства конкурса социальных проектов «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Благодаря гранту забег обеспечивается фирменными банданами, значками, печатной продукцией.

Присоединиться к забегу удалённо можно в «Инстаграме», пройдя по хештегу #норильскбегисомной. Видео с хештегом благотворительного забега будет транслироваться на городских экранах и на страничках «Территории добра» в соцсетях.

В будущем организаторы планируют сохранить офлайн- и онлайн-форматы проведения благотворительного забега «Норильск, беги со мной!».