Поездка на «Хаммере» не принесла удовольствия

Накануне в одном из городских интернет-пабликов появилось видео, на котором запечатлено, как «Хаммер», проезжая по двору на ул. Победы, 3, протаранил два припаркованных автомобиля. Не сообщив о случившемся сотрудникам ГИБДД, водитель внедорожника покинул место происшествия.

Дорожным полицейским не составило труда установить данные правонарушителя. Им оказался 28-летний кайерканец, не имеющий водительских прав и находившийся в момент совершения правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. Владельцем авто оказался его старший брат.

Решением суда виновник ДТП привлечён к административной ответственности по нескольким статьям КоАП РФ, за каждое правонарушение судьей назначено наказание — административный арест на 10 суток.

Собственник машины также будет наказан: материалы дела об административном нарушении по ч. 2 ст. 12.8 КоАП направлен в суд на рассмотрение. Наказание по данной статье предусматривает наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение водителя права управления транспортным средством на срок до двух лет.