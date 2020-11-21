Погода проверяет норильчан на прочность

Изначально от очевидцев происшествия были сообщения, что обошлось без пострадавших, но позднее в соцсетях появилась информация, что пассажирка с ребёнком обратились к врачам с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и ушиб ноги.

Напомним, 20 ноября в 10 утра было объявлено штормовое предупреждение из-за очень сильного ветра. В 10.40 21 ноября по решению ГИБДД на автодороге Норильск — Кайеркан — Алыкель введён временный запрет на движение всех видов автотранспорта, кроме технологического. Движение автобусов по маршрутам № 31 и 33 временно прекращено.

В группах WhatsApp появляется информация от горожан о том, что в разных районах города в сугробах застревают автомобили, а в районе улиц Комсомольской, Набережной и проезда Солнечного ветер буквально сбивает с ног.

Жители города, которые рискнули выйти на улицу, просят других горожан не делать этого без острой необходимости.