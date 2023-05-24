Пожилым норильчанам помогут разобраться в вопросах субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг

26 мая в 15-00 в МООО «Всеросийское общество инвалидов» в районе Кайеркан (Строительная, д. 1 «ж»), пройдет встреча специалиста отдела предоставления отдельных мер социальной поддержки территориального отделения краевого государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения» с гражданами пожилого возраста по вопросам предоставления мер социальной поддержки на оплату жилья и коммунальных услуг и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.