Поймать ветер

В этой поездке вместе с руководителем научной группы Юрием Захаринским приняли участие директор Института экологии и географии Руслан Шарафутдинов и заместитель директора по науке Института нефти и газа Андрей Минаков. Кроме замеров снежного наста в тундре, было установлено оборудование с мелкими частицами для определения мощности снегопереноса.

В процессе борьбы со снежными заносами на дорогах учёным потребовалось понять, с какого расстояния снег попадает на трассу. Для этого существует много способов определения, сейчас исследователи пытаются усовершенствовать методики их получения. В нашем случае, в тундре на расстоянии от трёх до одного километра от проблемного участка дороги были установлены банки с мелкодисперсным порошком - маленькими стеклянными шариками размером в несколько микрон, которые покрыты флуоресцирующей краской. Когда под воздействием ветра ёмкости начнут двигаться, порошок начнёт рассыпаться и следовать вместе с порывами. Порошок разных цветов из нескольких банок поможет определить движение снега по направлениям, а также его объём.

Снять и проанализировать результаты планируется через месяц, что позволит получить более точные данные о розе ветров, скорости ветра и расстоянии переноса снега. Для определения состава и плотности снега были взяты дополнительные пробы в непосредственной близости от щитов.

В общей сложности на трассе до Алыкеля пять проблемных участков общей протяженности 5,2 км, которые представляют для учёных наибольший интерес. Уже сегодня специалисты работают по рекомендациям проекта - рисуют математические модели для понимания сути процессов, формируют физическую модель этих участков.

По результатам работы могут быть предложены несколько технических вариантов снегоборьбы для выбора наиболее эффективного.

Следующий визит научной группы разработчиков запланирован на март-апрель, завершающий выезд этого сезона - в апреле-мае текущего года.