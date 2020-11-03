Пока не поездим

О ходе работы автодорожного моста через напорные водоводы на улице Октябрьской, рассказал Кирилл Кривенко, главный специалист технического отдела «Норильскавтодор»:

- По графику работы начались в январе этого года: старую конструкцию демонтировали, подготовили основу для установки новой. В настоящее время установлен свайный фундамент для несущих опор, поставлена одна опора моста и производится работа по возведению второй. Контракт двухгодичный, и на этот год план по ремонту автодороги выполнен. С учётом низких отрицательных температур по проекту запланирован технологический перерыв. На следующий год смонтируют металлические балки и мостовое полотно. Также на протяжении всей дороги восстановят освещение. И осенью этот участок будет готов к автопотоку.

Средства на проект выделены из муниципального дорожного фонда в размере 205 миллионов рублей. Сам мост (вместе с пешеходными дорожками) будет составлять порядка 40 метров в длину и 18 метров в ширину.

Пока к плановой реконструкции готовили дорогу через дамбу, начал проваливаться участок с проложенными коммуникациями НТЭК с другой стороны моста. В связи с этим место провала было признано аварийным, и сейчас для его реконструкции разрабатывается проектная документация. Как только проект пройдёт экспертизу, начнутся восстановительные работы.

Помимо образовавшегося аварийного участка на ул. Октябрьской, реконструкции ждёт и мост через реку Наледную. Для этого объекта сейчас также разрабатывается проектная документация.