МАУ ИЦ «Норильские новости»

Показатель смертности от COVID-19 в Красноярском крае снижается

Показатель смертности от COVID-19 в Красноярском крае снижается

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Показатель смертности от COVID-19 в Красноярском крае снижается

За последнюю неделю индекс снизился на 0,06%.

Показатель смертности от COVID-19 в Красноярском крае снижается

Показатель летальности высчитывается путём процентного соотношения числа летальных исходов от коронавируса к числу фиксированных случаев заболевания. В общем в крае зарегистрировано 18 648 случаев заболевания, а летальных исходов – 525. За прошедшую неделю, с 11 по 17 сентября, зафиксировано девять случаев смерти, что на 15 меньше, чем на прошлой неделе.

Итого показатель смертности снизился на 0,06% и составляет 2,82%.

Лидеры по низким показателям летальности в Сибири:

- Алтай — 0,45%;

- Кузбасс — 0,69%;

- Тува — 0,92%.

По России Красноярский край стоит на восьмом месте по индексу смертности от коронавирусной инфекции.

18 сентября в 10:48 1610
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