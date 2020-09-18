Показатель смертности от COVID-19 в Красноярском крае снижается

Показатель летальности высчитывается путём процентного соотношения числа летальных исходов от коронавируса к числу фиксированных случаев заболевания. В общем в крае зарегистрировано 18 648 случаев заболевания, а летальных исходов – 525. За прошедшую неделю, с 11 по 17 сентября, зафиксировано девять случаев смерти, что на 15 меньше, чем на прошлой неделе.

Итого показатель смертности снизился на 0,06% и составляет 2,82%.

Лидеры по низким показателям летальности в Сибири:

- Алтай — 0,45%;

- Кузбасс — 0,69%;

- Тува — 0,92%.

По России Красноярский край стоит на восьмом месте по индексу смертности от коронавирусной инфекции.