Покажи себя

В этот раз обучение будет проходить не только в Норильске, но и в Мурманской области (в Мончегорске и Заполярном).

«Первая Арктическая» — это лидерская программа профессионального развития, стартовавшая как пилотный проект в 2018 году. С её помощью «Норникель» ищет потенциальных руководителей. Участвовать в ней могут выпускники вузов и молодые специалисты из России и даже из других стран.

Необходимые условия: профильное инженерное или экономическое образование, возраст до 27 лет, опыт работы до трёх лет. Иногородним участникам придётся переехать в Норильск, Мончегорск или Заполярный. Переезд и проживание оплатит «Норникель», молодым специалистам также предоставляется соцпакет и назначается достойная заработная плата.

Длительность программы — 2,5 года. После окончания курса лучших выпускников «Первой Арктической» назначат на руководящие должности на предприятиях «Норникеля».

Что касается отбора для участия в программе, сначала необходимо оформить заявку на сайте лидерская–программа.рф, потом пройти первичный отбор — собеседование и тестирование. А затем показать себя в финале. Приём заявок завершится 9 августа.