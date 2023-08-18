Покрытие ущерба

Глава города держит ситуацию с ремонтом кровель зданий на ул. Комсомольской, 4, и 50 лет Октября, 1, под личным контролем. В ответ на обращения жильцов верхних этажей, квартиры которых до сих пор заливает во время дождей, Дмитрий Карасев организовал рабочую встречу с участием пострадавшей стороны, директора управления жилищно–коммунального хозяйства, генерального директора УК «Заполярный жилищный трест». Обсуждение состоялось непосредственно на месте проведения ремонтных работ.

Как пояснила гендиректор управляющей компании «Заполярный жилищный трест» Ольга Арапова, на Комсомольской, 4, восстановительные работы идут полным ходом. С домом на ул. 50 лет Октября, 1, дела обстоят сложнее, поскольку это здание относится к объектам культурного наследия Красноярского края и разрешение на капремонт кровли от контролирующей службы до сих пор не получено. Тем не менее все необходимые материалы на объекты уже завезены, подрядчик определён, все проблемы решаются в рабочем порядке. Согласно контракту завершить ремонт обеих кровель должны до 18 октября, при этом все стороны прилагают максимум усилий для того, чтобы сдать объекты как можно раньше.

Увы, несмотря на укладку временной изоляции, полностью избежать протечек кровли не получается, и жильцы, вынужденные раз за разом устранять последствия затопления квартир, высказывают по этому поводу обоснованное недовольство.

– Я понимаю вашу обеспокоенность, — обратился к жильцам глава Норильска. — И в связи с этим хочу подчеркнуть следующее: естественно, в данный момент все силы брошены на устранение последствий шторма и восстановление кровель. Но после окончания капитальных работ с каждым собственником проведут индивидуальную встречу, определят размер понесённого ущерба и предложат вариант его возмещения — либо денежный, либо в виде помощи от управляющей компании в ремонте помещений. А взаимные обвинения и попытки давления тут не помогут, они только тормозят процесс.

Напомним, предварительная стоимость восстановительных работ на двух объектах составляет порядка 34 миллионов рублей. Средства выделяются из городского бюджета по программе капитальных ремонтов.