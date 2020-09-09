Ранее сообщалось, что гнездо для птичьей пары будет перенесено к городской больнице № 1 в Оганере, к новому перинатальному центру.

Бронзовые аисты были установлены 20 июня 2013 года на углу улиц Советской и Богдана Хмельницкого около роддома. Эти птицы - известный символ семьи и материнства. В центре скульптурной композиции располагается лента Мебиуса, символизирующая бесконечность жизненного пути человека. В нижней части она образует гнездо, в котором разместились три птенца. Если посмотреть на композицию сбоку, то лента складывается в два обручальных кольца. Такое скульптурное решение - синтез идей местных архитекторов и Градостроительного совета, а также авторских разработок. Создал аистов московский скульптор Андрей Орлов. Формовочные работы и литье выполняла московская компания «Ника». Вес скульптуры - 3,5 тонны, высота - 3,5 метра. Теперь она займёт место в новом больничном комплексе - там, где сейчас рождаются маленькие норильчане.