МАУ ИЦ «Норильские новости»

Полетели

Полетели

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Полетели

Аисты, размещавшиеся на углу бывшего норильского роддома, отправляются на новое место

Полетели

Ранее сообщалось, что гнездо для птичьей пары будет перенесено к городской больнице № 1 в Оганере, к новому перинатальному центру.

Бронзовые аисты были установлены 20 июня 2013 года на углу улиц Советской и Богдана Хмельницкого около роддома. Эти птицы - известный символ семьи и материнства. В центре скульптурной композиции располагается лента Мебиуса, символизирующая бесконечность жизненного пути человека. В нижней части она образует гнездо, в котором разместились три птенца. Если посмотреть на композицию сбоку, то лента складывается в два обручальных кольца. Такое скульптурное решение - синтез идей местных архитекторов и Градостроительного совета, а также авторских разработок. Создал аистов московский скульптор Андрей Орлов. Формовочные работы и литье выполняла московская компания «Ника». Вес скульптуры - 3,5 тонны, высота - 3,5 метра. Теперь она займёт место в новом больничном комплексе - там, где сейчас рождаются маленькие норильчане.

Текст Денис Кожевников
Фото Денис Кожевников
9 сентября в 10:52 700
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