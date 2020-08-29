Собираемся в полёт

В прошлом году в рамках фестиваля, который проводит Агентство развития Норильска (при поддержке «Норникеля», администрации Норильска и Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района) преобразился въезд в Центральный район города: монументальная живопись украсила торцы домов № 3 и 4 на Красноярской улице. Символ Кайеркана — сова — «поселился» на Норильской, 20, а на подстанции (ул. Кирова, 27а) появилась ещё одна достопримечательность — картина «Удачный гол». Над преображением городской среды потрудились известные художники — Егор Кошелев, Алексей Михеев, Алексей Соколов, Денис Шевчук и Сальво Лигама. Ещё одна картина — с изображением головы богини — на стене подстанции на ул. 50 лет Октября, может, и не столь масштабна, но выполнена очень искусно и заметна издалека.

Сотрудничество с художниками признано удачным, нравятся картины и горожанам, в этом году уже другие мастера взялись за новые объекты, причём доверенная им площадь обновления увеличилась сразу в четыре раза — с 800 м2 до 3257 м2. В этом году роспись появится на фасадах двух домов — на ул. Московской, 4, и Комсомольской, 33а, а также на пустом баке в Талнахе, который находится в промышленной зоне около рудника «Маяк». За создание уличных арт–объектов взялись художники из команды SPEKTR — авторского коллектива, широко известного благодаря их ежегодному международному фестивалю уличного искусства STENOGRAFFIA. За десять лет около 15 городов становились площадками проекта, в том числе в северных регионах — Ханты–Мансийском и Ямало–Ненецком автономных округах. Сегодня именно провинция привлекательна для художественной индустрии: столицы, по признанию самих мастеров, перенасыщены арт–объектами самого разного вида и смысла.

Все норильские объекты объединены общей темой — романтизмом и мечтательностью, рассказывает руководитель социокультурных и образовательных проектов АРН Карина Андреева:

– Норильчане много летают, авиаперелёты — привычный способ передвижения даже для самых маленьких горожан. А ещё мы романтичный народ, любим помечтать, глядя в красивое северное небо. Отсюда и идея пригласить горожан в мечтательный полёт — нарисовать дирижабль в районе Молодёжного центра и воздушные шары рядом с парком. А если особо смелых мысли унесут прямиком на Марс, то в путешествие по этой планете можно отправиться на марсоходе, который появится в Талнахе. В прошлом году мы создавали панно с символами Норильска. Фасады домов украсили олени, белые медведи и совы. В этот раз решили поэкспериментировать и сделать в городе что–то абсолютно новое, использовать при создании объектов «АРкТики–2020» особую технологию выполнения работ. Все изображения будут с 3D–эффектом. Такого в Норильске ещё не было.

Точка отсчёта

Выбор фасадов для «АРкТики» не случаен. Дом на ул. Комсомольской, 33а, замкнёт будущий ансамбль парка «Озеро Долгое». Сейчас на площадке ещё идут строительные работы, но всему своё время, говорят в АРН, и посетители парка по достоинству оценят яркую живопись. А ещё будут искать точку Икс — место, откуда рисунок виден в 3D–эффекте. Такая точка действительно есть: художники к ней подходят множество раз за день, чтобы оценить, правильно ли работают. Подскажем: она находится не напротив фронтального фасада.

– С нужной точки плоские рисунки выглядят объёмными, кажется, словно воздушные шары обретают вес, становятся реальными и готовы вырваться из здания–коробки. Надеемся, эта иллюзия будет интересна горожанам, и они полюбят эту картину, — отмечает Карина Андреева. — Здесь работают Сергей Ерофеев и Сергей Шевелев, последний, кстати, в Норильске уже бывал — его мастерству принадлежит оформление железнодорожного вокзала — выезжающий из туннеля поезд.

В АРН обещают постараться к моменту завершения рисунка сделать ровную отсыпку свободной пока территории будущего парка, чтобы желающие уже могли фотографироваться на фоне шаров. Вот вам и вторая подсказка местонахождения точки Икс.

Второй дом (ул. Московская, 4), где появится арт–объект, — также «замыкающий», он «запирает» двор Молодёжного центра, и, кстати, это единственное на данной территории не отремонтированное здание. И особенно важен тот факт, что здесь всегда собирается молодёжь. В АРН считают, что ребята наверняка хотят видеть крутые арт–объекты, которые бы вдохновляли их на подобные идеи. В итоге на трёх фасадах появится огромный дирижабль, а сторона, которая смотрит на улицу Мира, будет окрашена в соответствии с принятыми в городе колористическими решениями. Увидеть картинку в объёме можно будет с двух точек.

Что до талнахского бака, он стоит у дороги, по которой многие норильчане едут к водопаду ущелья Красные Камни и на горнолыжный комплекс «Гора Отдельная».

– Бак уже не используется, но место в пространстве занимает приличное. Работа художников позволит сделать здесь интересную фотозону. По замыслу мастеров, тут появится рисунок марсохода, 3D–эффект можно будет увидеть также с двух точек. И их тоже горожанам предстоит найти, — говорит Карина Андреева.

Кстати, норильская галерея уличных искусств «АРкТика» летом украсит и одну из центральных площадей Дудинки. АРН совместно с администрацией Таймыра реализует проект «Притяжение Таймыра» по созданию современного общественного пространства в этническом стиле. Речь идёт о фасадах домов на Матросова, 10 и 12. Эти работы выполнят уже известные в Норильске художники — авторы кайерканской «Совы» — Алексей Михеев и Денис Шевчук.

С поправкой на ветер

Что такое работать краскопультом при норильских ветрах? Московские художники, «осваивающие» сегодня масштабные площади фасадов, скажут вам, что это та ещё задача. Чтобы брызги краски не летели на прохожих и машины, приходится перекрывать большие территории и проезды. Таксисты недовольны, а прохожие с интересом рассматривают работы художников. Так, внимание горожан привлекает фасад на Московской, 4: он весь испещрён знаками и символами. Художники Алексей Таракин и Виталий Сафронов говорят, что это заменяет сетку, помогающую создать 3D–эффект.

– Весь фасад — единый холст, и его масштаб не всегда позволяет сориентироваться, где находишься, какую линию и куда вести. Обычно 3D–рисунки делают с помощью проектора, отображая их на поверхность дома, но белые норильские ночи не позволяют это сделать. Хотя вообще к системе значков часто приходится прибегать, поскольку даже тёмной ночью не всегда получается выключить уличное освещение, которое высвечивает первые три этажа. Бывают и огромные фасады, например, в 25 этажей, которые не высветишь проектором, — поясняет Алексей Таракин.

Дирижабль прорисовывается здесь всё детальнее. Закончить рисунок художники обещают за две недели, впереди — работа на одном из торцов здания. На объект заказали 500 литров краски, половина уже потрачена (всего на норильские и дудинские здания уйдёт 2,5 тонны профессиональной краски). Есть и дополнительные расходы — «с поправкой» на ветер.

– В Норильске ветры непредсказуемые, много краски улетает. Приятно, что горожане понимающие. Мы общаемся с жильцами дома, на котором работаем, стараемся идти им навстречу. Даже окна закрыли пластиком так, чтобы люди могли открывать форточки. Мы трудимся с 9.00 до 21.00, понимаем, что это непросто для жителей, — отмечает художник.

Оценить, насколько быстро продвигается работа, с математической точки зрения трудно. На рисунок площадью 1000 м2 отводится месяц, так что в среднем ежедневно необходимо расписать 30 м2.

– Но мы же не принтер, — улыбаются мастера. — Это художественная работа, и один день может уйти на заливку 20 метров, а в другой прорабатываешь детали — это метров пять за всю смену.

Но уже сейчас видно, что работа спорится: непонятные значки закрываются впечатляющим масштабным изображением, которое с нужных точек действительно будто обретает реальный вес и объём. И все эти рисунки, уверяют мастера, уникальны, а главное, будут украшать фасады долгие годы.