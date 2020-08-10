Полицейские на Таймыре выпустили сибирского осетра

Специализированная группа полиции в составе участкового, оперативников ГУ МВД по краю и районного отдела в ходе мониторинга обнаружили на берегу реки Хантайки подозрительную веревку. В ходе осмотра оказалось, что это специальное приспособление для хранения отловленной рыбы, в котором было более 20 рыб осетровых пород.

24 экземпляра сибирского осетра, занесенного в Красную книгу, сотрудники выпустили в естественную среду обитания.

По информации ОМВД России по Таймырскому району, потенциальный ущерб составил 3 млн 900 тысяч рублей. На данный момент службы устанавливают лицо, причастное к незаконной ловле.

На браконьера заведут дело по статье 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации». Ведётся расследование.