Полицейские предупредили детей и их родителей об опасной горке на Комсомольской, 11

С этой горки детвора всех возрастов катается кто на чём. Ледяной спуск пользуется популярностью, и благодаря большому количеству катающихся в конце спуска образовалась небольшая ямка, которая притормаживает летящих с горы на картонке и даёт дополнительное ускорение ледянкам, ватрушкам и таблеткам. Заканчивается импровизированная ледяная трасса обрывом, коллектором и проезжей частью, которая проходит ниже. Если ребёнок не успеет вовремя притормозить, то он попросту упадёт в коллектор или вылетит на дорогу и попадёт под колёса движущегося автомобиля.

Любовь Каськаева, старший инспектор подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД по городу Норильску,

предостерегла родителей и детвору, которые облюбовали это местечко для прогулок.

— Родители несут ответственность за безопасность своих детей, в том числе и во время прогулок, — говорит Любовь Каськаева. — Они должны знать, где гуляет их ребёнок, с кем, и насколько выбранное им место безопасно. Особенно это важно в преддверии каникул, когда большую часть дня дети будут предоставлены сами себе.

Наибольшую опасность для детей представляют горки, которые образовались на склонах некоторых городских улиц, и заносы. Так, горка, идущая вдоль лестничного пролёта от Комсомольской, 11, опасна вдвойне. Съезд с неё может закончиться падением с обрыва и серьёзными травмами. И хотя родители, с которыми мы побеседовали в ходе рейда, говорят, что они не оставляют детей одних и присматривают за ними, мой опыт показывает, что достаточно мгновенья для того, чтобы случилась беда. Мы напомнили родителям об их ответственности за жизнь и здоровье детей и необходимости рассказать своим детям о возможных травмах, которые они могут получить, катаясь с подобных горок.

Мамы, гуляющие с детьми, сетуют, что горки в Норильске появляются только ближе к Новому году, вот детвора и ищет себе развлечение на уличных спусках. Уменьшить опасность этой горки помогла бы снежная насыпь вдоль обрыва, которую может сделать организация, отвечающая за снегоуборку на этой территории.

Другая опасность связана с водителями-торопыгами, которые не считают нужным соблюдать ПДД и проезжать дворовую территорию со скоростью не более 20 километров в час. Между тем автомобильное движение по дороге, которая проходит между Комсомольской, 11, и городским бассейном, довольно оживлённое. Дорога скользкая и узкая, а из подъездов близ стоящих домов, не глядя на проезжающие мимо авто, часто выскакивают дети.

Григорий Власов, инспектор ДПС отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД по городу Норильску, напомнил водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть предельно бдительными во дворах, где в каникулярное время будет гулять много детворы.