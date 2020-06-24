Полицейские предупредили родителей об опасностях, грозящих детям

Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних провели профилактические рейды по детским площадкам и на озере Долгом. Такие вылазки «в поля» происходят ежегодно с наступлением тепла. Цель патрулирования - рассказать родителям о возможных несчастных случаях, которые могут произойти с детьми, если те не будут соблюдать правила безопасного поведения на улице. Жизнь и здоровье ребёнка зависит от того, насколько налажен диалог между поколениями. Взрослые должны объяснить несовершеннолетним, что может случиться, если, например, они попытаются разжечь костёр или совершить заплыв в озере Долгом, если вообразят себя великими паркурщиками и станут прыгать с высоты.

В ходе патрулирования полицейские раздавали памятки родителям и детям. В них рассказывается, как уберечься от мошеннических действий, не попасть в ДТП и куда обращаться, если ЧП уже произошло.

По словам Любови Каськаевой, врио начальника отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Норильску, летом большинство детей предоставлены сами себе и нередко совершают вылазки в тундру, на озёра, прогулки по заброшенным зданиям, крышам и подвалам жилых домов, устраивают посиделки на подоконниках, нарушают правила дорожного движения. Задача инспекторов и взрослых предупредить возможные несчастные случаи с детьми.