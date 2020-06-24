МАУ ИЦ «Норильские новости»

Полицейские предупредили родителей об опасностях, грозящих детям

Полицейские предупредили родителей об опасностях, грозящих детям

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Полицейские предупредили родителей об опасностях, грозящих детям

Полицейские предупредили родителей об опасностях, грозящих детямПолицейские предупредили родителей об опасностях, грозящих детям

Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних провели профилактические рейды по детским площадкам и на озере Долгом. Такие вылазки «в поля» происходят ежегодно с наступлением тепла. Цель патрулирования - рассказать родителям о возможных несчастных случаях, которые могут произойти с детьми, если те не будут соблюдать правила безопасного поведения на улице. Жизнь и здоровье ребёнка зависит от того, насколько налажен диалог между поколениями. Взрослые должны объяснить несовершеннолетним, что может случиться, если, например, они попытаются разжечь костёр или совершить заплыв в озере Долгом, если вообразят себя великими паркурщиками и станут прыгать с высоты.

В ходе патрулирования полицейские раздавали памятки родителям и детям. В них рассказывается, как уберечься от мошеннических действий, не попасть в ДТП и куда обращаться, если ЧП уже произошло.

По словам Любови Каськаевой, врио начальника отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Норильску, летом большинство детей предоставлены сами себе и нередко совершают вылазки в тундру, на озёра, прогулки по заброшенным зданиям, крышам и подвалам жилых домов, устраивают посиделки на подоконниках, нарушают правила дорожного движения. Задача инспекторов и взрослых предупредить возможные несчастные случаи с детьми.

Текст Наталья Черкашина
Фото Ирина Яринская
24 июня в 17:16 340
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