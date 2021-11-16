Полицейские проведут единый Всероссийский день правовой помощи детям
Полицейские проведут единый Всероссийский день правовой помощи детям
19 ноября во всех органах внутренних дел края инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, юристы и представители общественности целый день будут рассказывать детям и их законным представителям о наиболее актуальных правовых моментах.
В этот день полицейские проведут консультационные встречи со школьниками, воспитанниками детских домов и интернатов, а также посетят центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, разъяснят ребятам их права и обязанности, а также меры ответственности за совершение преступлений и правонарушений.
Для оказания правовой помощи сотрудники органов внутренних дел навестят семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Особое внимание уделят детям, чьи родители лишены родительских прав, сиротам, детям с ограниченными возможностями и из малообеспеченных семей.
В ГУ МВД по краю 19 ноября с 09.00 до 18.00 будет работать горячая линия. Стражи порядка ответят на вопросы жителей региона по телефонам: 8 (3912) 459-337, 459-770.