Полицейские проведут единый Всероссийский день правовой помощи детям

19 ноября во всех органах внутренних дел края инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, юристы и представители общественности целый день будут рассказывать детям и их законным представителям о наиболее актуальных правовых моментах.

В этот день полицейские проведут консультационные встречи со школьниками, воспитанниками детских домов и интернатов, а также посетят центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, разъяснят ребятам их права и обязанности, а также меры ответственности за совершение преступлений и правонарушений.

Для оказания правовой помощи сотрудники органов внутренних дел навестят семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Особое внимание уделят детям, чьи родители лишены родительских прав, сиротам, детям с ограниченными возможностями и из малообеспеченных семей.

В ГУ МВД по краю 19 ноября с 09.00 до 18.00 будет работать горячая линия. Стражи порядка ответят на вопросы жителей региона по телефонам: 8 (3912) 459-337, 459-770.