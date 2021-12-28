Полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадала 15-летняя девочка

Вечером 27 декабря 57-летний водитель автомобиля Toyota Corolla, двигаясь по улице Богдана Хмельницкого, совершил наезд на 15-летнюю школьницу, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девочка госпитализирована в городскую больницу. Сотрудники ГИБДД проводят административное расследование, устанавливая обстоятельства произошедшего.

– Госавтоинспекция напоминает, что водитель машины, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить путь пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть. Если перед таким переходом остановился или снизил скорость автомобиль, водители других машин, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость, — отмечают в Норильском ОГИБДД.

Также сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей учитывать дорожные и погодные условия и не отвлекаться за рулём.