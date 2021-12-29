Полицейский Дед Мороз накануне Нового года заглянул к особенным норильчатам

Сотрудники отдела МВД России по Норильску вместе с Общественным советом присоединились к всероссийской акции МВД «Полицейский Дед Мороз», в рамках которой в этом году поздравили с новогодними праздниками особенно много маленьких норильчан. Дело в том, что пригласить Деда Мороза в погонах в этот раз мог любой житель северного города, для этого нужно было только отправить правоохранителю с мешком подарков яркое приглашение на его электронный ящик. И Дед Мороз пришел к каждому, кто выполнил условия акции.

Некоторые письма за своих деток прислали, конечно, мамы. Но Дед Мороз не мог на них не откликнуться - например, на приглашение мамы 12-летнего Алима. Мальчик в силу тяжелого диагноза не может читать и писать, но зато любит петь, открыт и гостеприимен.

10-летняя Маруся больше всего любит рисовать и смотреть мультфильмы. У девочки аутизм. Она немного знает о полиции, но точно знает, что в ней служат добрые волшебники, вот и Дед Мороз, оказывается, тоже при погонах.

Сказочные гости вручили Амину подарок от Общественного совета, а Марусю угостили сладким тортом и с помощью мамы пополнили коллекцию её любимых зайцев.

«Встретиться с Дедом Морозом и получить подарки под елочку хочется каждому ребенку, но нельзя забывать, что для некоторых детей, например в силу особенностей здоровья, проблематично даже посетить праздник, на который идут его сверстники. Значит, нужно сделать так, чтобы сказка пришла к ребенку сама, тогда и вера в нее непременно сохранится на долгие годы, — отмечает представитель Общественного совета при отделе МВД по Норильску Татьяна Сазонова, — а для нас, взрослых, самый большой подарок — это счастливые детские глаза и неподдельные радостные эмоции».