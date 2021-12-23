Полицейский Дед Мороз ждет приглашения от маленьких норильчан

Сотрудники отдела МВД России по Норильску вместе с представителями Общественного совета по традиции поздравят с Новым годом и Рождеством воспитанников подшефных учреждений, детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Также они проведут с детьми и подростками занятия правовой направленности, расскажут об основах законопослушного поведения, о правилах личной и общественной безопасности.

Однако накануне 2022 года Полицейский Дед Мороз решил навестить и тех норильчан, которые хотели бы видеть его больше всех. Определить этих ребят просто. Дед Мороз уже ждёт от своих маленьких почитателей приглашение в гости. Только просит обязательно написать ему: как, по их мнению, выглядит правоохранитель с посохом и чем он занимается перед главным семейным праздником в морозные декабрьские дни.

Полицейского Деда Мороза можно нарисовать, смастерить из любых подручных материалов, посвятить ему стихотворение или просто написать о нем красивые строки. И если главному герою приближающегося праздника понравится ваше приглашение, он обязательно посетит вас уже в эту субботу.

А приглашение ждёт до пятницы на электронную почту press-noruvd@yandex.ru. К письму можно приложить рисунки, фотографии и все, что потребуется, чтобы произвести впечатление на Деда Мороза в погонах.

Для помощников Полицейского Деда Мороза надо обязательно указать: имя ребенка, возраст, адрес проживания и контакты родителей для предварительной связи с ними.

Все мероприятия пройдут с учётом противоэпидемиологических мер.