Полиция проверяет безопасность новогодних городков

В рамках пятого этапа декады дорожной безопасности детей начальник ОГИБДД Александр Янович совместно с председателем Общественного совета при отделе МВД России по Норильску Мурадом Вагабовым организовали совместный рейд во всех районах Норильска вблизи новогодних городков. Это важно для предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма в период грядущих праздников, отметили они.

Накануне официального открытия новогодних елок полицейские вместе с общественниками должны были удостовериться, что в местах подхода к новогодним площадкам присутствует необходимая дорожно-знаковая информация, горки для катания не выходят на проезжую часть, а также ограничен въезд транспорта на пешеходную зону. Выявленные в ходе проверки замечания устранены.

В преддверии новогодних праздников и, особенно в условиях ограниченной видимости ввиду погодных условий, дорожные полицейские рекомендуют водителям быть предельно внимательными и заблаговременно снижать скорость при приближении к ледяным городкам и прочим местам проведения новогодних праздничных мероприятий, детским площадкам, пешеходным переходам, а также вблизи остановок общественного транспорта.

Об импровизированных горках, расположенных у проезжих частей и представляющих возможную опасность для детей, полицейские просят горожан сообщать по телефону дежурной смены ОГИБДД 8(3919) 43-54-58.